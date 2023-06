Muzealnicy pokazali historię Stargardu. Czas na koncerty

- Już teraz zapowiadamy, że zrobimy wszystko, by Stargardzki Korowód Dziejów na stałe wpisał się w kartki kalendarza wydarzeń miejskich – zapewniają stargardzcy muzealnicy. Fot. Jan Rybaczuk

Wyjątkowy korowód przemaszerował ulicami Stargardu. Wydarzenie było elementem obchodów Dni Stargardu.

I Stargardzki Korowód Dziejów przeszedł do historii. Wydarzenie to zorganizowało w minioną niedzielę Muzeum Archeologiczno-Historyczne z okazji przypadającej 780. rocznicy lokacji Stargardu na prawie magdeburskim. Pozwoliło przypomnieć mieszkańcom historię Stargardu od 1243 roku do współczesności. Wśród historycznych postaci można było zobaczyć m.in. Hetmana Stefana Czarnieckiego, Barnima I Dobrego i jego żonę, Petera Gröninga, Davida Gillyego, Królową Luizę, żonę Fryderyka Wilhelma III, a także mieszczkę, guwernantkę, panią z gminy francuskiej, przekupkę czy Helenę Żybułtowską.

W ten weekend odbędzie się koncertowa część obchodów święta miasta. Na scenie przy Młodzieżowym Domu Kultury w najbliższy piątek wystąpią: Fisz Emade Tworzywo, Kult i duet KARAŚ/ROGUCKI. W sobotę (24.06) posłuchamy Rubensa, Mery Spolsky oraz Kayah. SF ’23 zamkną w niedzielę (25.06.) Patrycja Markowska i Sylwia Grzeszczak.

Posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca za wstęp na każdy dzień zapłacą 1 zł. Oferta dla pozostałych - 60 zł za cały dzień koncertowy.

24 i 25 czerwca w Parku Piastowskim Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza do udziału w V Festynie Historycznym „W krainie Gryfa”. W sobotę i niedzielę przejazdy autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji będą bezpłatne w strefie A. ©℗

(w)