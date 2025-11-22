Murale przystanku Łasztownia

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłosiło pilotażowe postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie dwóch murali na szybach windowych nowego przystanku kolejowego Szczecin Łasztownia. Zadanie ma docelowo stać się elementem przestrzeni Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, realizowanej przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Murale będą widoczne dla wielu pasażerów korzystających z przystanku, dlatego istotne jest, aby zgłoszone projekty były dopracowane i spójne z koncepcją przedstawioną w ofercie. Zamawiający podkreśla, że realizacja ma obejmować zarówno przygotowanie projektu, jak i wykonanie prac na miejscu. Do udziału w postępowaniu mogą zgłaszać się wyłącznie wykonawcy z doświadczeniem w podobnych zadaniach. Wymagane jest wykazanie co najmniej dwóch usług z ostatnich trzech lat, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu muralu o wartości minimum 15 000 zł netto każda. Warunek ten ma potwierdzić, że oferenci posiadają odpowiednie umiejętności i zaplecze, by podjąć się realizacji zamówienia.

