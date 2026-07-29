Mundurowi świętowali w Szczecinie. Awanse, odznaczenia i policyjne miasteczko [GALERIA]

Podczas wojewódzkich obchodów święta policji wręczono awanse, nominacje, odznaczenia oraz podziękowania dla policjantów i pracowników garnizonu zachodniopomorskiego. Fot. Dariusz GORAJSKI

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia dla funkcjonariuszy oraz pracowników policji, a mieszkańcy mogli z bliska obejrzeć sprzęt wykorzystywany przez służby.

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Tegoroczne obchody miały szczególny wymiar. Przypada bowiem 107. rocznica powstania Policji Państwowej, a także 100-lecie służby dzielnicowych, 100-lecie policyjnego sportu i 95-lecie lotnictwa policyjnego. W uroczystości uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Szymański, zastępca komendanta głównego policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski oraz wicemarszałek województwa Dawid Krystek. Obecni byli również parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości i partnerskich formacji policyjnych z Niemiec.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń państwowych i resortowych oraz wyróżnień dla funkcjonariuszy i pracowników policji.

Komendant wojewódzki policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik podkreślał, że policyjny mundur pozostaje przede wszystkim symbolem odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli.

– Święto policji jest czasem dumy z dokonań naszej formacji, ale również chwilą refleksji nad odpowiedzialnością, którą każdego dnia biorą na siebie policjantki i policjanci – mówił.

Jak zaznaczył, służba w naszym województwie ma wyjątkowy charakter. Obejmuje bezpieczeństwo mieszkańców dużych miast i małych miejscowości, terenów nadmorskich i przygranicznych, portów, ważnych szlaków komunikacyjnych oraz infrastruktury krytycznej.

– Bliskość granicy, intensywny ruch transgraniczny i stale zmieniające się zagrożenia wymagają wysokich kompetencji oraz ścisłej współpracy z innymi służbami i partnerami zagranicznymi – podkreślał komendant.

Nawiązując do jubileuszu dzielnicowych zwrócił uwagę, że mimo rozwoju technologii to właśnie bezpośredni kontakt z mieszkańcami pozostaje fundamentem policyjnej służby.

– To dzielnicowi często jako pierwsi dostrzegają problemy, których nie pokazują statystyki. Budują relacje i pokazują, że podstawą skutecznej policji jest zaufanie społeczne – mówił nadinsp. Sędzik.

Komendant dziękował także pracownikom cywilnym policji, policyjnym emerytom oraz rodzinom funkcjonariuszy, podkreślając, że ich wsparcie ma ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania formacji. Zwrócił się również do wyróżnionych i awansowanych policjantów, przypominając, że awans jest nie tylko powodem do satysfakcji, ale także zobowiązaniem do dalszej służby.

Na dziedzińcach zamku i nowym Tarasie Północnym czekało policyjne miasteczko profilaktyczne. Mieszkańcy mogli obejrzeć radiowozy, motocykle, sprzęt techników kryminalistyki, wyposażenie wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego, kontrterrorystów i inne specjalistyczne jednostki. Swoje stanowiska przygotowały także Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Częścią atrakcji były prezentacje umiejętności psów policyjnych, pracy poszczególnych formacji oraz konkursy dla najmłodszych. ©℗

(dg)

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