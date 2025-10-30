Możesz wpłynąć na to, jak zmieni się Szczecin

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 12:52
Od lewej: Tomasz Banaszek, Jakub Baranowski, wiceprezydent Łukasz Kadłubowski i Mateusz Gieryga zachęcają do oddanie głosów na projekty SBO. Fot. Alan SASINOWSKI
Niedługo każdy mieszkańców Szczecina będzie mógł zagłosować na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcają do tego przedstawiciele magistratu i radni. Argumentują, że SBO daje nam narzędzia do kształtowania miejskiej tkanki.
– Zakończyliśmy proces merytorycznej weryfikacji projektów – poinformował zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski (KO). – Mamy 114 projektów, z czego 20 ogólnomiejskich. Gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie, musielibyśmy wydać prawie 130 mln zł. Nasi mieszkańcy wykazali się dużą kreatywności. Teraz przed nami głosowanie.
Głosowanie zostanie zorganizowane między 12 listopada a 3 grudnia. Wyniki poznamy 8 grudnia podczas gali obywatelskiej, która będzie poświęcona nie tylko SBO, ale także radom osiedla i działalności trzeciego sektora. W tym roku budżet SBO to 20 mln zł. 16 milionów złotych, zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a pozostałe 20% na projekty ogólnomiejskie, które w tym roku powróciły do budżetu obywatelskiego.
– To, co udało nam się zmienić przez ostatni rok, to rzeczy, o które mieszkańcy postulowali. Udało nam się spowodować, że radni miasta nie mogą składać wniosku do SBO. Budżet będzie należał do mieszkańców. Te 20 milionów będzie zmieniać otoczenie mieszkańców – przekonywał radny Mateusz Gieryga (KO). – Pamiętam, jak kilka lat temu, rozpoczynając działalność miejską, sam składałem wnioski do budżetu obywatelskiego. Dziś one działają. Na Zawadzkiego powstał plac zabaw, pod Netto Areną można zobaczyć odbetonowywanie i zasadzanie drzew, tam powstanie aleja gwiazd sportu. To realne rzeczy, które się dzieją.
Kierownik Biura Partycypacji Społecznej Jakub Baranowski dodał, że w piątek o g. 17 w sali sesyjnej Rady Miasta rozpocznie się publiczne losowanie numerów, które zostaną przyporządkowane do projektów. Przypomniał, że każdy mieszkaniec jest uprawniony do głosowania. Mamy trzy głosy – jeden na projekt ogólnomiejski, dwa na projekty lokalne, z zastrzeżeniem, że na jeden projekt lokalny można oddać jeden głos.
Ok. 70 propozycji szczecinian zostało odrzuconych. Z jakich powodów?
– Bardzo często to przyczyny związane z niezgodnością projektów z planami miejscowymi. Często przeszacowanie i niedostosowanie kosztów do realiów – wyjaśniał Jakub Baranowski. – Przyczyną bywa też tkanka konserwatorska. Tam, gdzie była możliwość, szukaliśmy kompromisów, aby jak najwięcej projektów dopuścić do głosowania.
Głosować możemy za pośrednictwem strony www.sbo.szczecin.eu. Oraz w specjalnych punktach, które zostaną stworzone w Urzędzie Miasta i jego filii w prawobrzeżnej części Szczecina.
dawaj coś więcej.Co taki tajemniczy jesteś? Czuję jakiś wałek za tą skromną informacją!
SBO
2025-10-30 13:04:30
„Robimy rzeczy niemożliwe. Na cuda trzeba chwilę poczekać" - tak Tomasz Kuliszenko, społecznik i miejski aktywista komentuje postępy prac na placu budowy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, którego jest pomysłodawcą i autorem."
- To pierwszy tego rodzaju obiekt w Szczecinie. Jest wyjątkowy, bo powstał w pięknym, dość tajemniczym i mało znanym szczecinianom miejscu. Będzie jednak podobny temu, który jest dostępny w Gryfinie - mówi Tomasz Kuliszenko.Tąpnięcie w „PrzyStani". Usterka, czyli dno
pijawki
2025-10-30 12:21:39
O! To mamy jakieś Biuro Partycypacji Społecznej z kierownikiem na czele. To pewnie i personel też jest. A można zapytać po co? Czy dojenie społeczeństwa musi odbywać się nawet na poziomie lokalnym? Równe, czyste, oświetlone drogi, chodniki, zieleńce, dostępność komunikacyjna, budownictwo komunalne to są wasze główne zadania, a nie pierdu-pierdu!
Remi
2025-10-30 10:51:01
A gdzie Jaś Fasola Biskupski czy o konferencjach platformy też dowiaduje się z mediów?
Pomysły
2025-10-30 10:44:54
Najlepiej dać wszystko na ten ośrodek kulturalny dla obcokrajowców na Pogodnie, co go tak ładnie radni przegłosowali.
Tam gdzie kasa
2025-10-30 09:38:57
tam podziały!Zawsze tak było,bo naturą ludzką jest chciwość!Umiejętne dzielenie torcika daje Ci władzę!Korzystają z tego komunistyczne,puste łby!To Oni są preferowani w tej UE!Ludzie,nawet Ameryka Trampa nie będzie takiej Unii bronić!Wycofują się zmuszając niemieckich debili do obrony przed Putinem.Za chwilę się okaże,że te Niemcy (komuniści z NRD + ruska agentura) to są już dawno dogadani na komunizm oligarchiczny od Portugalii do Władywostoku w myśl włoskiego komunisty Spinelego!Biada POLSCE!
20 mln c.d
2025-10-30 09:25:03
Żadna pierdologia o walce klasowej nie usprawiedliwia,że praworządnością jest zdejmowanie zarzutów Prokuratora z osób ze świecznika : Grodzki, Giertych, Nowak bez poddania zgromadzonych dowodów przez ocenę Niezawisłego Sądu?Taką dupokrację to uprawiała PZPR! Za tamtych czasów to już Milicjant dbał, aby nachlany aktor złapany,mógł jechać dalej,lub drugi milicjant odwoził Go na chatę!Chcecie debile zaślepione powrotu tamtych czasów,że jak celebryta przejedzie staruszkę,to sama jest winna zgonu?
20 mln c.d
2025-10-30 09:14:31
Donaldzie jak już będziesz Premierem? Morawiecki powinien być jak twardy facet:sukę za ryj do granicy z Polską odprowadzić i na Odrze wypuścić wskazując Jej drogę, gdzie jest jej dom! Okazał się dżentelmenem, liczył na Polaków w wyborach,że widzą różnice... .Tymczasem polactwo za judaszowe srebrniki wybrało Tuska,bo za nim idą pieniądze pozbawiające Polskę wolną,niezależną,suwerenną!Ślepy i głupi Narodzie Polski!
20 mln
2025-10-30 09:05:45
Taki listek figowy,że i Ty możesz mieć swój udział!Frajerstwo daje się łapać na demokrację,a tymczasem prawda jest taka:Rząd w Polsce prounijny,czyli popierający komunę,to kasa płynie!Rząd Morawieckiego tak się łasił, tak się poniżał,a to jakieś kamienie milowe nawet sami sobie na szyję zakładali,nawet Komisarz Wojciechowski i z Jego inicjatywy jak tu wydupczyć rolnika z kasy, jak Mu dołożyć biurokracji... I wszystko na ch...j! Przyjeżdża blondyna i sadzi w twarz POLAKOM: Donaldzie jak już będz
To już było
2025-10-30 08:58:13
i się zesrało i ponownie wróciło:Dziel i rządź!W dupie mam UE co komunistyczne Rządy w Europie lansuje, pompuje i głupoty Im sugeruje!Potem całe masy debili popierających Tuska i komuchów,kroi sobie miesiąc w miesiąc torcik po kawałku z grantów,srantów i komuszych projektów UE.Kto normalny robiłby tęczowe piątki w szkołach, albo przebierał dzieci w niemieckie stroje!Jest na takie bzdury kasa i debile łykają bez zastanowienia.Są raty,rachunki,trzeba spłacać zaciągnięte długi,to się robi!Płacą?
3xnie
2025-10-30 08:53:15
SBO na głupoty. Walić to
Tomek
2025-10-30 08:19:10
Ja proponuję zakończyć ten program i obniżyć podatki o te 20 mln.Zwolnienie urzędników odpowiedzialnych za SBO też zmniejszy podatki mieszkańcom.
Sbo
2025-10-30 07:32:16
Projekty realizowane wiele lat po ich wybraniu, niezrozumiałe zwiększanie wartości ich realizacji, udział polityków, a nie zwykłych obywateli, czy też brak tabliczek z nazwiskami autorów na zrealizowanych projektach, to tylko niektóre z argumentów zniechęcających do składania swoich pomysłów.