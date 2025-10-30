Możesz wpłynąć na to, jak zmieni się Szczecin

Od lewej: Tomasz Banaszek, Jakub Baranowski, wiceprezydent Łukasz Kadłubowski i Mateusz Gieryga zachęcają do oddanie głosów na projekty SBO. Fot. Alan SASINOWSKI

Niedługo każdy mieszkańców Szczecina będzie mógł zagłosować na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcają do tego przedstawiciele magistratu i radni. Argumentują, że SBO daje nam narzędzia do kształtowania miejskiej tkanki.

REKLAMA

– Zakończyliśmy proces merytorycznej weryfikacji projektów – poinformował zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski (KO). – Mamy 114 projektów, z czego 20 ogólnomiejskich. Gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie, musielibyśmy wydać prawie 130 mln zł. Nasi mieszkańcy wykazali się dużą kreatywności. Teraz przed nami głosowanie.

Głosowanie zostanie zorganizowane między 12 listopada a 3 grudnia. Wyniki poznamy 8 grudnia podczas gali obywatelskiej, która będzie poświęcona nie tylko SBO, ale także radom osiedla i działalności trzeciego sektora. W tym roku budżet SBO to 20 mln zł. 16 milionów złotych, zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a pozostałe 20% na projekty ogólnomiejskie, które w tym roku powróciły do budżetu obywatelskiego.

– To, co udało nam się zmienić przez ostatni rok, to rzeczy, o które mieszkańcy postulowali. Udało nam się spowodować, że radni miasta nie mogą składać wniosku do SBO. Budżet będzie należał do mieszkańców. Te 20 milionów będzie zmieniać otoczenie mieszkańców – przekonywał radny Mateusz Gieryga (KO). – Pamiętam, jak kilka lat temu, rozpoczynając działalność miejską, sam składałem wnioski do budżetu obywatelskiego. Dziś one działają. Na Zawadzkiego powstał plac zabaw, pod Netto Areną można zobaczyć odbetonowywanie i zasadzanie drzew, tam powstanie aleja gwiazd sportu. To realne rzeczy, które się dzieją.

Kierownik Biura Partycypacji Społecznej Jakub Baranowski dodał, że w piątek o g. 17 w sali sesyjnej Rady Miasta rozpocznie się publiczne losowanie numerów, które zostaną przyporządkowane do projektów. Przypomniał, że każdy mieszkaniec jest uprawniony do głosowania. Mamy trzy głosy – jeden na projekt ogólnomiejski, dwa na projekty lokalne, z zastrzeżeniem, że na jeden projekt lokalny można oddać jeden głos.

Ok. 70 propozycji szczecinian zostało odrzuconych. Z jakich powodów?

– Bardzo często to przyczyny związane z niezgodnością projektów z planami miejscowymi. Często przeszacowanie i niedostosowanie kosztów do realiów – wyjaśniał Jakub Baranowski. – Przyczyną bywa też tkanka konserwatorska. Tam, gdzie była możliwość, szukaliśmy kompromisów, aby jak najwięcej projektów dopuścić do głosowania.

Głosować możemy za pośrednictwem strony www.sbo.szczecin.eu. Oraz w specjalnych punktach, które zostaną stworzone w Urzędzie Miasta i jego filii w prawobrzeżnej części Szczecina.

Łukasz Kadłubowski wierzy, że frekwencja będzie wyższa niż rok temu, gdy SBO zainteresował zaledwie niecałe 5 proc. szczecinian. Aby tak się stało, miasto przedłużyło czas głosowania z dwóch do trzech tygodni. Ponadto zastępca prezydenta zwraca uwagę, że w tej edycji w każdym obszarze lokalnym są jakieś projekty, co we wcześniejszych odsłonach SBO nie było regułą. ©℗

(as)

REKLAMA