Motozające z wizytą u dzieci [GALERIA, FILM]

Jak co roku przed Wielkanocą Motocykliści o Wielkich Sercach ze Szczecina i okolic wybrali się z wizytą do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tym razem do Polic. W sobotę 28 marca przed południem spotkali się na Wałach Chrobrego, gdzie dzielili się dobrą energią z mieszkańcami miasta, a potem kolumną ruszyli w drogę.

To już długoletnia tradycja naszych motocyklistów. Zawsze przed świętami na udekorowanych wiosennie maszynach i w wielkanocnych kostiumach jadą do dzieciaków, by sprawić im frajdę. Na miejscu, w Policach, czekali na nich podopieczni z dwóch Domów Dziecka, świetlicy w Mścięcinie oraz dzieci z niepełnosprawnościami z internatu SOS nr 1.

Motocykliści o Wielkich Sercach jak zawsze przygotowali mnóstwo atrakcji - wspólną zabawę, smaczny poczęstunek, przejażdżkę na motorach, na imprezie dostępni są też fryzjerzy ze Strefy Barbershop - dla tych, którzy mają okazję na małą metamorfozę. A na finał wspólnej zabawy zaplanowano uroczyste wręczenie świątecznych paczek.

(K)

Fot. i film Piotr Sikora





