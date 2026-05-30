Motocykle, magia i setki uśmiechów w Muzeum Techniki [GALERIA]

Przez kilka godzin dziedziniec muzeum wypełniał się śmiechem i dziecięcą energią. Fot. Dariusz Gorajski

Kolorowe dmuchańce, pokazy iluzjonisty, konkursy z nagrodami, słodkości i oczywiście motocykle – tak wyglądał Motocyklowy Dzień Dziecka, który w sobotę odbył się na dziedzińcu Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” w Szczecinie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy najmłodszych mieszkańców miasta wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami.

Na uczestników czekało wiele atrakcji. Dzieci chętnie korzystały z dmuchańców, malowania buziek oraz animacji przygotowanych przez Drużynę Super Przyjaciół. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz iluzjonisty Mr. Redi, który przez cały występ wzbudzał zdziwienie i zachwyt publiczności. Nie zabrakło także waty cukrowej, popcornu, lodów i innych słodkich przysmaków.

Jednym z najbardziej obleganych punktów programu były pokazy pierwszej pomocy przygotowane przez ratowników. Wśród uczestników znalazł się sześcioletni Paweł, który przyjechał na wydarzenie ze swoją mamą Julią ze szczecińskiego Słonecznego.

– Bardzo zaskoczyła mnie wiedza mojego syna na temat ratownictwa medycznego. Brał udział w pokazie i świetnie sobie radził. Kiedyś chyba dzieci nie wiedziały aż tak dużo o tym, jak zachować się w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy. Bardzo mnie to ucieszyło – mówiła pani Julia.

Wiele emocji wzbudzały również motocykle przygotowane przez członków stowarzyszenia Motocykliści o Wielkich Sercach. Wyjątkowo tego dnia najmłodsi mogli nie tylko oglądać maszyny z bliska, ale także siadać na nich i robić sobie pamiątkowe zdjęcia.

– To naprawdę fajny pomysł. Byłyśmy tutaj także w ubiegłym roku i moja córka ma zdjęcie na tym samym motocyklu, na którym siedziała dzisiaj. To będzie świetna pamiątka i ciekawie będzie porównać te fotografie za kilka lat – mówiła jedna z mam, która przyjechała z córką z centrum Szczecina.

Przez kilka godzin dziedziniec muzeum wypełniał się śmiechem i dziecięcą energią. Organizatorzy zadbali o różnorodny program, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Słoneczna pogoda i rodzinna atmosfera sprawiły, że wydarzenie było udanym początkiem świętowania Dnia Dziecka w Szczecinie.

(dg)

