Most czeka na otwarcie

Testy wypadły pomyślnie, co oznacza, że konstrukcja jest stabilna i gotowa na przyjęcie ruchu samochodowego. Fot. ZDiTM

Budowa nowego mostu na ulicy Lubczyńskiej w Szczecinie dobiegła końca. Wykonawca, firma Strabag, sfinalizował prace konstrukcyjne i przeprowadził niezbędne próby obciążeniowe. Testy wypadły pomyślnie, co oznacza, że konstrukcja jest stabilna i gotowa na przyjęcie ruchu samochodowego. Teraz inwestycja przechodzi w etap formalny – dokumentacja trafi w tym tygodniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który musi wydać oficjalne pozwolenie na użytkowanie obiektu.

​Nowy most zastąpił starą konstrukcję z lat 90., która nie była już w najlepszym stanie. Nowy obiekt jest szerszy i lepiej dostosowany do dzisiejszego ruchu. Poza dwoma pasami jezdni wygospodarowano na nim miejsce na chodnik oraz oddzielną ścieżkę dla rowerzystów, co ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Przy okazji prac odświeżono również nawierzchnię na dojazdach prowadzących w stronę ronda Gryfa.

​Mimo że asfalt jest już gotowy, kierowcy muszą jeszcze chwilę poczekać. Do czasu uzyskania zgody od nadzoru budowlanego, w tym rejonie wciąż obowiązuje dotychczasowa tymczasowa organizacja ruchu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zapowiada, że otworzy przejazd natychmiast po otrzymaniu pozytywnej decyzji z urzędu. Koszt całej inwestycji wyniósł niespełna 3 miliony złotych.

(dg)

