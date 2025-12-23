Morświny przy Moście Pionierów! [FILM]

Źródło. FB Wody Polskie RSGW Szczecin

„Świąteczny Prezent od Matki Natury - Wodne Renifery przy Moście Pionierów” - o morświnach widzianych w Regalicy poinformowały Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

„Wszystko wskazuje na to, że tuż przed Wigilią odwiedziły nas... morświny. Kamery Systemu Informacji Rzecznej czuwające nad jedną z odnóg Regalicy dostrzegły z perspektywy Mostu Pionierów dorodną parę, która z jakichś przyczyn zabłąkała się w nasze strony, pozując przez chwilę do obiektywu. Po dokonaniu szczegółowej analizy ujęć z systemu kamer zarządzanych przez szczeciński Urząd Żeglugi Śródlądowej, możemy przyjąć (ale nadal z marginesem niepewności), że para morświnów wybrała się w okolice Regalicy i Szczecińskiego Węzła Wodnego. Jeśli tak faktycznie było, swoją obecnością dostarczyły obserwatorom wyjątkowych wrażeń” - poinformowały w środę 23 grudnia Wody Polskie w Szczecinie.

Te zagrożone wyginięciem ssaki zaobserwować niezmiernie trudno.

„W Bałtyku, a już tym bardziej na polskich wodach śródlądowych, są wyjątkowo rzadkimi gośćmi. Jeśli złożyły krótką wizytę w Szczecinie na wysokości Mostu Pionierów, sprawiły nam wszystkim unikalny prezent. Ich krótkotrwała obecność w wodach Regalicy - tuż przed Wigilią - niesie ze sobą duży ładunek optymizmu i dobrej energii - zarówno na Święta, jak i kolejne miesiące Nowego Roku. Obserwując je przez chwilę, na filmiku poniżej, możemy też przyjąć, że tegoroczny brak śniegu rekompensuje z nawiązką obecność tych „wodnych reniferów”. Wygląda więc na to (aczkolwiek zawsze z małą dozą niepewności), że u progu Świąt Matka Natura sprawiła nam wszystkim bezcenny prezent”.

Kamery, które zarejestrowały morświny, tworzą zarządzany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej zintegrowany System Informacji Rzecznej, służący do stałego monitorowania Odry, który zapewnia dane o stanie wody, prześwitach mostów i pogodzie dla bezpiecznej żeglugi. Stanowią kluczowy element, pokazując sytuację na rzece w czasie rzeczywistym. Obrazy przesyłane są do Centrum Informacji Rzecznej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Nad objętymi monitoringiem odcinkami Odry czuwa system złożony z 52 kamer. Zapewniona jest dzięki temu bezpieczna i efektywna żegluga na Odrzańskiej Drodze Wodnej, dzięki dostarczanym w ramach systemu aktualnym danym hydrologicznym i nawigacyjnym.

