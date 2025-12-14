Morska wigilia i modlitwa za dziennikarkę „Kuriera Szczecińskiego"

Morska wigilia na plebanii u Palotynów. Fot. Stanisław KOŁPACZYŃSKI

W sobotę w parafii pw. Św. Jana Ewangelisty przy ul. Świętego Ducha odbyła się morska wigilia, zorganizowana przez kapelana ludzi morza, księdza Stanisława Flisa, proboszcza położonego w pobliżu Odry kościoła Palotynów.

REKLAMA

Na spotkaniu - na które przybyli marynarze, żeglarze, motorowodniacy i studenci Politechniki Morskiej, w większości wraz z rodzinami - gościem honorowym był arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Wiesław Śmigiel. Śpiewano kolędy, m.in. „Wśród nocnej ciszy" i nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych, a modlono się też o zdrowie dla przebywającej w szpitalu na Pomorzanach dziennikarki „Kuriera Szczecińskiego". (mij)

REKLAMA