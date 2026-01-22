Modlitwa, koncerty i kawa. Baptyści świętują 180-lecie w Szczecinie

W Szczecinie trwają obchody 180-lecia działalności Kościoła Baptystów. Jak nas poinformował pastor Robert Merecz, staraniem społeczności Baptystów zostanie zorganizowanych szereg ogólnodostępnych i bezpłatnych imprez.

Rozpoczną się one już w czwartek, 22 stycznia i potrwają do 19 lutego. W ramach obchodów odbędą się m.in. wykłady, konkursy, turniej siatkówki oraz koncerty. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych, dla których przewidziano zabawy z klaunami.

Pierwsza czwartkowa impreza zacznie się o godz. 18. Będzie to wykład i dyskusja „Wiara i nauka” – poprowadzi je Jan Masajada, profesor fizyki, wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Jest on uznanym ekspertem od tzw. wirów optycznych. W latach 90. XX wieku pomagał wprowadzić technologię hologramów zabezpieczających polskie dokumenty.

W sobotę 24 stycznia o godz. 15 odbędzie się charytatywny międzykościelny turniej siatkówki na rzecz prześladowanych chrześcijan (Open Doors Polska). 27 stycznia (wtorek), w godz. 17-19 – spotkanie z przewodnikami miejskimi połączone z oprowadzaniem po zabytkowym budynku wyróżnionym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz degustacja kawy.

W czwartek 29 stycznia w godz. 17-18.30 potrwa zabawa dla dzieci z klaunami. Tego samego dnia o godz. 19

odbędzie się koncert Zespołu Piosenki Naiwnej.

Na piątek 30 stycznia o godz. 17 zapowiedziano koncert rap w wykonaniu zespołu S.N.A.P. O godz. 19 na scenę wejdą Romowie, którzy zaprezentują znane pieśni w wersji cygańskiej.

W sobotę 31 stycznia w godz. 10-14 odbędzie się blok zajęć dla dzieci pt. „Tajemniczy świat pszczelich zapylaczy”. Dorośli o godz. 11 zostaną zaproszeni na pokaz filmu „Przedwojenny Szczecin” w kinie „Pionier”. W godz. 14-15 red. Bogdan Twardochleb omówi wpływ Kościoła Baptystów na życie społeczne i religijne Szczecina. Szczególnie skupi się on na postaci pastora Maxa Slawinsky’ego, zamordowanego przez Gestapo (tajna policja w czasach nazizmu). Także w sobotę, godz. 15-16, odbędzie się wykład pt. „Ewangeliczne chrześcijaństwo – co to w ogóle jest?”. Seminarium zostanie poprowadzone przez dr. Włodzimierza Tasaka – rektora Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. W godz. 16.30-17 nastąpi ocena wypieków w konkursie na najlepszy wypiek jubileuszowy o nazwie „Baptyś”. A potem degustacja. Sobotni wieczór, od godz. 18 uświetni wieczór muzyki chrześcijańskiej.

W niedzielę 1 lutego, w godz. 11-12.30, odbędzie się uroczyste nabożeństwo połączone z kazaniem Chrisa Archa, pastora Good News Bible Church z Iowa City w USA. Po mszy, w godz. 12.45-14.15 zapowiedziano „Posiłek dla wszystkich”.

Ostatnim dniem obchodów 180-lecia będzie czwartek 19 lutego. O godz. 19 rozpocznie się monodram pt. „Twarzą w twarz”. Wykona go Cieszka Żółtko. Sztuka inspirowana jest książką Tima Stevensona: „The Bema: A Story about the Judgement Seat of Christ”.

Organizatorzy przypominają, że wszystkie wydarzenia, z wyjątkiem turnieju siatkówki i pokazu filmu w kinie „Pionier”, odbywają się w historycznym budynku Kościoła Baptystów przy ul. Stoisława 4 w Szczecinie.

Warto wspomnieć, że z okazji 180-rocznicy Kościoła, w dniach 28-30 stycznia w mieszczącej się w budynku Kościoła kawiarni Fresh Start Cafe, kawa Americana i małe Cappuccino będą kosztowały 180 groszy, co jest nawiązaniem do rocznicy.

