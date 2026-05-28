Modernizacja ulic w Szczecinie [GALERIA]

Coraz wyraźniej widać zmiany na ulicach Andersena i Północnej. Trwają prace drogowe, montowane są krawężniki, a pod ziemią powstają kolejne elementy infrastruktury.

Na ulicach Andersena i Północnej trwają intensywne prace związane z przebudową układu drogowego. Roboty prowadzone są na całym terenie inwestycji, a ich stopień zaawansowania jest różny na każdym z odcinków.

– Wzdłuż ulicy Andersena wykonywane są obecnie warstwy konstrukcyjne nowej jezdni, przygotowujące drogę pod przyszłą nawierzchnię – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – W innych miejscach trwa jeszcze korytowanie i przygotowanie terenu pod kolejne etapy robót drogowych. Na ulicy Północnej jest już z kolei ułożona warstwa wiążąca asfaltu. Równolegle ustawiane są nowe krawężniki, które wyznaczają docelowy układ jezdni i chodników. Prowadzone są także prace związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej odpowiedzialnej za odwodnienie ulic.

