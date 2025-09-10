Modernizacja sieci w ulicy Żeliwnej. Nowy wodociąg i nawierzchnia

Roboty trwały cztery miesiące. Fot. ZWiK

Zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeliwnej w Szczecinie. Mieszkańcy zyskali bezawaryjne dostawy wody, a także nową nawierzchnię jezdni.

Inwestycja polegała na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Żeliwnej na łącznym odcinku blisko 500 metrów i dodatkowo 160 metrów przyłączy. Prace były konieczne ze względu na zły stan techniczny infrastruktury oraz liczne awarie, które powodowały uciążliwości dla mieszkańców.

– W ramach zadania wykonano m.in.: nową sieć wodociągową z żeliwa sferoidalnego DN 100 mm o długości ok. 451 m oraz DN 80 mm o długości ok. 22 m, przyłącza wodociągowe z rur PE o łącznej długości ok. 160 m, montaż niezbędnego uzbrojenia, w tym pięć hydrantów naziemnych i armatury odcinającej, roboty drogowe obejmujące odtworzenie nawierzchni dróg i chodników – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. – Dodatkowo wykonano prawie na całej długości ulicy nową nawierzchnię ścieralną jezdni – to około 2000 mkw. odnowionej powierzchni, która poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ze względu na kolizję z drzewami na kilku odcinkach inwestycji zastosowano technologię bezwykopową, co pozwoliło zrealizować zadanie bez ingerencji w zieleń miejską.

Roboty trwały około 4 miesięcy. Wartość umowy wraz z aneksem wyniosła 1 255 738 zł netto.

(K)