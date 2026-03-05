Modernizacja kolejowej linii Białogard-Kołobrzeg. Wstrzymany ruch pociągów

Fot. Artur Bakaj

Od początku marca rozpoczęły się prace przy modernizacji kolejowej linii nr 404 między Białogardem a Kołobrzegiem. W związku z tym wstrzymany został na niej ruch pociągów.

Modernizacja linii ma poprawić bezpieczeństwo i usprawnić ruch pociągów. Po jej zakończeniu prędkość składów pasażerskich wzrośnie ze 100 do 120 km/h, co skróci czas przejazdu o ok. 5 minut dla pociągów regionalnych i o 8 minut dla dalekobieżnych.

Zasadnicze prace zaczęły się 1 marca i potrwają do 30 czerwca 2026 r. Ze względu na ich zakres ruch pociągów na jednotorowej linii jest wstrzymany. Za pociągi Polregio oraz PKP Intercity przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową między Białogardem a Kołobrzegiem. Część pociągów jeździ zmienioną trasą przez Koszalin.

(k)

