Modernizacja drogi Dobra – Stolec

Droga od lat wymagała modernizacji. Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Powiat Policki otworzył oferty w postępowaniu dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na odcinku Dobra – Stolec. W przetargu wpłynęły cztery oferty wykonawców zainteresowanych realizacją zadania.

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Najkorzystniejszą cenowo propozycję złożyła firma Stanled ze Stargardu – 3 259 457 zł. Oferty złożyli również Strabag (3 976 194 zł), Eurovia Polska (4 285 093 zł) oraz PRD Nowogard S.A. (5 676 625 zł). Obecnie Powiat Policki przystępuje do analizy i oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami przetargowymi.

Inwestycja została dofinansowana w ramach programu Województwa Zachodniopomorskiego „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”, którego celem jest modernizacja dróg powiatowych. W całym programie realizowanych jest 27 inwestycji, a efekty prowadzonych prac będą widoczne jeszcze w tym roku.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia w Powiecie Polickim wynosi blisko 8,4 mln zł, a przyznane dofinansowanie pokryje niemal 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostała część zostanie sfinansowana wspólnie po połowie przez Powiat Policki oraz Gminę Dobra.

Droga od lat wymagała pilnej modernizacji i należy do jednych z najbardziej problematycznych odcinków w powiecie. Zakres prac obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej warstwy asfaltu na odcinkach o łącznej długości ponad 7 kilometrów.

(K)

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