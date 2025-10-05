Niedziela, 05 października 2025 r. 
Modelarskie cuda na XIII Festiwalu Paprykarz 2025 [GALERIA]

Data publikacji: 05 października 2025 r. 13:08
Ostatnia aktualizacja: 05 października 2025 r. 13:56
Modelarskie cuda na XIII Festiwalu Paprykarz 2025
Fot. Anna Gniazdowska  

Przez dwa dni Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w istny raj dla wszystkich, którzy kochają modelarstwo, historię i technikę. XIII edycja Festiwalu Modelarskiego Paprykarz 2025 przyciągnęła tłumy odwiedzających – i nic dziwnego. Takiej ekspozycji nie ogląda się codziennie.

Na wystawach można było zobaczyć prawdziwe modelarskie perełki – od precyzyjnie wykonanych samolotów, przez pojazdy wojskowe i cywilne, po okręty, dioramy historyczne, a nawet modele inspirowane światem fantasy i science fiction. Ale festiwal, to nie tylko oglądanie. Podczas wydarzenia odbywały się warsztaty ceramiczne i modelarskie, spotkania z twórcami, prezentacje grup rekonstrukcyjnych oraz oczywiście – strefa zakupów, gdzie można było zaopatrzyć się we wszystko, co modelarzowi potrzebne do szczęścia.

Absolutnym hitem okazała się specjalna strefa „Galaxy in scale”. Można tam było podziwiać ponad 20 modeli inspirowanych słynną sagą, w tym Sokół Millenium, myśliwiec X-wing, Sandcrawler, potężny pociąg Conveyex a nawet metrową Gwiazdę Śmierci! 

Paprykarz 2025 pokazał, że modelarstwo to coś więcej niż hobby – to pasja, która rozwija wyobraźnię.
Festiwal był otwarty dla wszystkich, a wstęp – zupełnie darmowy. Kto nie był, niech żałuje… ale spokojnie – Paprykarz ma wrócić za rok. I z pewnością znów nas zaskoczy!

Wydarzenie współorganizowali: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, nieformalna grupa Szczeciński Paprykarz Modelarski, IPMS Polska oraz Technopark Pomerania. Patronat medialny nad festiwalem sprawował "Kurier Szczeciński".

