Moc atrakcji od „Kuriera” z okazji Dnia Dziecka. Wygraj jedną z nagród!

Można wygrać m.in. pięć podwójnych zaproszeń do Zoo w Ueckermünde. Fot. archiwum

W czwartek w naszych konkursach można wygrać wiele atrakcji dla dzieci. W ten sposób chcemy Państwa zachęcić do wspólnego czasu ze swoimi pociechami – może uda się wygrać bilet do Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde albo do Teatru Lalek „Pleciuga”.

W Szczecinie trwa wystawa Body Worlds, która odniosła olbrzymi sukces na całym świecie. Jest to nie tylko fascynująca podróż w głąb ludzkiego ciała, lecz również niezwykle ciekawe wydarzenie edukacyjne – wielka atrakcja dla starszych dzieci. A może uda się wygrać książkę „Fikamy po Szczecinie” ze specjalną dedykacją autorki – i będzie to kolejna zachęta do spaceru po naszym mieście? Zapraszamy do zabawy!

(w.k.)

Dla naszych Czytelników mamy:

Dwa podwójne zaproszenia do „Pleciugi”. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.prezent 01. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj. Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Zaproszenia na wystawę Body Worlds. Ay wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.prezent 02. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj. Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.15. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Pięć podwójnych zaproszeń do Zoo w Ueckermünde. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.prezent 03. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj. Zaproszenia otrzyma pięć osób, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Trzy książki „Fikamy po Szczecinie”. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.prezent 04. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj. Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.45. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.