Mobilne biuro rzecznika w galerii. Konsumenci szukają porad i wsparcia

Przedstawiciele Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów dyżurują od czwartku do soboty (23-25 kwietnia) w Galerii Kaskada. Fot. Dariusz Gorajski

W Galerii Kaskada przy Alei Niepodległości w Szczecinie od czwartku trwa trzydniowy dyżur pracowników Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Inicjatywa ma na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy bez konieczności odwiedzania urzędu.

REKLAMA

​– Chcemy wyjść bliżej konsumentów, bo nie każdy czuje się swobodnie w oficjalnej przestrzeni urzędu. Często kojarzy się on z dużym gmachem i skomplikowanymi formalnościami, a tutaj, na miejscu, mamy możliwość swobodnej rozmowy – wyjaśniła Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów.

Rzecznik zwróciła uwagę, że różne grupy wiekowe w odmienny sposób dowiadują się o dostępnej pomocy. Starsi mieszkańcy najczęściej czerpią informacje od znajomych czy sąsiadów, natomiast młodsi – mimo dużej orientacji w rynku – nadal potrzebują merytorycznego wsparcia. – Chcemy, żeby ich wiedza była ugruntowana, a oni sami właściwie ukierunkowani – dodała.

​Podczas piątkowego dyżuru nie zabrakło konkretnych spraw. Jeden z klientów zgłosił problem z garniturem, który według opisu miał być wykonany z wysokiej jakości wiskozy. Po próbie konserwacji materiału pojawiły się jednak wątpliwości co do jego rzeczywistego składu. – Sposób układania się tkaniny oraz jej reakcja na prasowanie temu przeczyły. Zaprosiliśmy klienta do biura, aby przeanalizować dokumenty, na podstawie których reklamacja została odrzucona – relacjonowała rzecznik.

​Często poruszanym tematem były również zasady zwrotu towarów. Jeden z odwiedzających był zaskoczony, że sklep stacjonarny nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów pełnowartościowych produktów.

– W sprzedaży stacjonarnej zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy przedsiębiorca sam przewiduje taką możliwość. Inaczej wygląda sytuacja przy zakupach na odległość – wówczas konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy. W sklepie tradycyjnym zasady określa sprzedawca – przypomina Marzena Nowowiejska-Wojciechowska.

​Wśród zgłoszeń pojawiły się także sprawy związane z ubezpieczeniami, w tym zaniżonym odszkodowaniem za zalanie mieszkania. Rzecznik podkreśliła, że kluczowe znaczenie w takich przypadkach ma analiza pism.

– Często stan faktyczny przedstawiany przez konsumenta różni się od tego, co wynika z dokumentacji. Dlatego zawsze musimy pracować na konkretnych aktach sprawy – zaznaczyła.

​Zainteresowanie dyżurem pokazuje, że bezpośrednia rozmowa przy okazji codziennych spraw to format, którego mieszkańcy potrzebują. Taka możliwość będzie jeszcze w Kaskadzie w piątek i w sobotę (24 i 25 kwietnia) w godz. 11.30-15.30 (poziom 0, niedaleko głównego wejścia do Galerii). Podobne dyżury w mobilnym biurze zaplanowano na jesień. Będzie to czas podsumowań sezonu urlopowego, dlatego rzeczniczka spodziewa się wtedy głównie pytań dotyczących reklamacji wycieczek oraz sporów z biurami podróży.©℗

​(dg)

REKLAMA