Mniej zakażeń, mniej testów. Zmiany w zasadach testowania na COVID-19

Od kwietnia na test w kierunku COVID-19 będzie kierował lekarz POZ, wystawiając skierowanie na wymaz i kierując pacjenta do konkretnego punktu. Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne. Od 28 marca 2022 roku przestał też obowiązywać wymóg wykonywania ich przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

Jak informuje NFZ, jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi, będzie to szybki test antygenowy. Jego wynik jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Lekarz zleci go osobie z objawami, które mogą być wywołane zakażeniem koronawirusem. Wciąż będzie bezpłatny dla pacjenta.

Test PCR będzie mógł zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. W praktyce test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.

Nie jest już możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz zgłoszeniowy wypełniany online lub przez konsultanta infolinii DOM. Od 1 kwietnia 2022 roku nie będzie można zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 w aptekach, laboratoriach oraz w mobilnych punktach wymazowych.

W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.

Długość zwolnienia zależy od lekarza (zalecane minimum 7 dni), w zależności od stanu pacjenta, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe, m.in. cukrzyca) oraz wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną (spadkiem liczby nowych zakażeń) i zmianami w zasadach wykonywania testów szpital kliniczny na szczecińskich Pomorzanach poinformował już, że od 1 kwietnia (piątek) znajdujący się na terenie szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie mobilny punkt pobrań przestaje funkcjonować. A działał tu od maja 2020 r. Do tej pory wykonano w nim niemal 24 tysiące testów PCR w kierunku koronawirusa. W ciągu jednego dnia pobierano tu nawet 190 wymazów. W ostatnich tygodniach ta liczba spadła do kilku dziennie. Ostatnim dniem pracy mobilnego punktu pobrań w SPSK-2 będzie czwartek – 31 marca. Tego dnia będzie on pracował w godz. 15.00-17.00.

(sag)