Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego. Tytuł za tytuł

Mistrzyni Adriannie Mazur towarzyszył jej trener – Dominik Mazur. Sukcesów podczas piątkowej sesji gratulowali im przedstawiciele władz powiatu polickiego. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Tytuł Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego w tym roku trafił do Adrianny Mazur. Jej spektakularne osiągnięcie, którym trzeba sobie na taki tytuł zasłużyć, ma kolor złoty – to medal Mistrzostw Świata w Grapplingu.

Adrianna Mazur ma 17 lat i jest uczennicą Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Wyróżniona została na piątkowej sesji Rady Powiatu Polickiego. Wcześniej o przyznaniu jej tytułu Młodzieżowego Lidera zdecydowała komisja.

– To tytuł dla osoby, która się wyróżnia na tle innych, zasłużyła się w jakiejś dziedzinie – przedstawiał zasady przyznawania tytułu Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski. – Dzisiaj honorujemy nim Adriannę Mazur. Jest uczennicą Zespołu Szkół w Policach i zdobyła mistrzostwo świata. Mamy w Policach mistrzynię świata. Dziedzina, w której zdobyła to mistrzostwo, to grappling – rodzaj sztuki walki, w której najważniejsze są chwyty.

– To połączenie zapasów i jiu-jitsu – doprecyzowuje nam sama zawodniczka.

Na złoty medal mistrzostw świata pracowała 10 lat. Jest więc przykładem pracowitości, wytrwałości, konsekwencji.

– Mój wujek i kuzyn, czyli moi trenerzy, przyprowadzili mnie na matę w wieku 7 lat – opowiada. – Na początku ani trochę mi się nie spodobało, ale mama mnie przyprowadzała z nadzieją, że mi się spodoba. I złapałam zajawkę. Ciągle trenuję.

Treningi musi oczywiście łączyć z nauką.

– Czasami jest ciężko, ale jak najbardziej do zrobienia – przyznaje i dodaje, że miewa też czas wolny, w którym chętnie maluje lub rysuje.

Do aktywności sportowej zachęca innych.

– Nawet najmniejsi mogą zacząć tę przygodę – mówi. – U nas w klubie zajęcia zaczynają się od czwartego roku życia.

I choć to sztuka walki, to z promowaniem przemocy nie ma nic wspólnego.

– Mata to miejsce, na którym można się wyzbyć wszystkich złych emocji – podkreśla Adrianna Mazur. – Ani trochę sport ten nie wzbudza agresji, wręcz przeciwnie.

Trenerami mistrzyni świata są Adrian Mazur i Dominik Mazur. Trenują w klubie Hulk Team Police. ©℗

Agnieszka SPIRYDOWICZ