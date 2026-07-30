Młodzi tancerze ze Szczecina zdobywają świat

Pięć medali zdobytych w finale międzynarodowego konkursu tanecznego w San Sebastian przywieźli ze sobą młodzi tancerze ze Szczecina. Fot. Joy Dance

Dokładnie pięć medali – jeden srebrny i cztery brązowe – zdobyli tancerze ze studia Joy Dance ze Szczecina podczas finału Global Dance Open – World Finals 2026 w San Sebastián. Reprezentując Szczecin i Polskę, rywalizowali z najlepszymi z całego świata, udowadniając wysoki poziom umiejętności.

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W światowym finale wzięli udział tancerze z 40 krajów, w tym m.in. z Hiszpanii, Włoch, Republiki Południowej Afryki, Francji, Szwajcarii, Anglii, Szkocji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Finlandii, Walii, Wysp Kanaryjskich i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Turniej tańca odbył się w San Sebastian w dniach 11–21 lipca br. Do finału Global Dance tancerze Szkoły Tańca Joy Dance Szczecin zakwalifikowali się dzięki punktom zdobytym podczas polskich eliminacji, które odbyły się w dniach 11-12 marca br. w Tychach.

– To był wyjazd, którego nie da się opisać jednym słowem. Za tymi dziesięcioma dniami stoją miesiące ogromnej pracy, przygotowań i zaangażowania tancerzy, trenerów oraz rodziców. Na wyjazd do San Sebastian wyruszyliśmy przede wszystkim dzięki własnej determinacji oraz wsparciu fantastycznych ludzi – przyjaciół Szkoły Tańca Joy Dance, którzy uwierzyli w nas, zainwestowali w nasze marzenia i pomogli naszej ekipie dotrzeć do celu. Wracamy bogatsi o bezcenne doświadczenia, piękne wspomnienia, międzynarodowe przyjaźnie i wiedzę zdobytą podczas warsztatów prowadzonych przez najlepszych trenerów z całego świata – mówi Małgorzata Łuczak, trenerka i właścicielka szkoły tańca Joy Dance.

Tancerze ze Szczecina zdobyli pięć medali – jeden srebrny i cztery brązowe. Ponadto jedna z tancerek, Joanna Jedynak, otrzymała również dwie nagrody międzynarodowe w postaci zaproszenia na studia zagraniczne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz warsztaty w londyńskim KS Dance.

– Ta impreza była dla nas wszystkich ogromnym przeżyciem. To było nasze marzenie – przyznaje Małgorzata Łuczak. – Niemal do końca nie byliśmy pewni, czy uda nam się zdobyć środki na ten wyjazd, ale nasze marzenie się ziściło dzięki wsparciu wielu osób. Nie spodziewaliśmy się takich wyników, w dodatku występowaliśmy w elitarnym towarzystwie tancerzy z całego świata. Udowodniliśmy, że nasi uczestnicy trzymają równie wysoki poziom co ich konkurenci z innych krajów.

Do San Sebastian pojechało 19 tancerzy w wieku od 8 do 19 lat.

– Nasz sukces pokazuje, że można osiągnąć naprawdę wiele, że można wszystko, jeśli się tylko bardzo chce. Finał w San Sebastian to dla nas ważne doświadczenie – podkreśla Małgorzata Łuczak. – Wracamy z pięknymi osiągnięciami, które są powodem do dumy nie tylko dla samych tancerzy, lecz także dla naszego miasta, Szczecina oraz naszego kraju, w którego barwach startowaliśmy. To piękny przykład pasji, wytrwałości i wysokiego poziomu polskiego tańca na arenie międzynarodowej. ©℗

(aj)

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