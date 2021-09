Młodzi protestują dla klimatu

Piątkowy (24 bm.) protest Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Szczecinie nie był najliczniejszy, ale przekaz, który niosły słowa młodych ludzi, na pewno należał do tych najważniejszych. Jego hasło brzmiało - "Wspólne działanie lub wspólne wymieranie".



Podczas otwierania zgromadzenia, na placu Armii Krajowej obecna była zaledwie garstka osób, głównie aktywiści i aktywistki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W trakcie pierwszych przemów liczba protestujących wzrosła do około 200 osób. Marcin, jeden z aktywistów na początku strajku wyraził poparcie dla równolegle trwających protestów medyków oraz dla uchodźców, koczujących na polskiej granicy od kilkunastu tygodni.

To właśnie kwestia uchodźców była jedną z najważniejszych podczas piątkowego protestu. Aktywistka MSK Maja podkreślała, że przez zbliżający się kryzys klimatyczny miliony ludzi stracą swoje domy i tym samym będą zmuszeni do migracji. Zaznaczała również, że to ci, którzy do kryzysu klimatycznego przyłożą się najmniej, będą nim najbardziej dotknięci. Kolejna młoda działaczka, Basia, zakończyła swoje przemówienie wezwaniem "Politycy, działajcie, ale przede wszystkim słuchajcie innych. Słuchajcie naukowców, słuchajcie MAPA (ang. most affected people and areas), bo to my kiedyś będziemy MAPA!"

Po zakończeniu przemów aktywiści rozpoczęli swój przemarsz przez centrum miasta skandując hasło: "Ziemia płonie, giną ludzie, nie możemy siedzieć w budzie!".

(KB)