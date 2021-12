Młodzi Demokraci: nie strzelaj w sylwestra!

Zimne ognie rozdawali w sylwestrowe przedpołudnie w centrum Szczecina członkowie Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Była to akcja zachęcająca do niestrzelania fajerwerkami w noc sylwestrową.

- Sztuczne ognie to bomba biologiczna. Według niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska co roku przez sylwestrowe fajerwerki uwalnia się ok. 4,5 tysiąca ton drobnego pyłu – tak zwane PM2.5 i PM10 - tłumaczy Stanisław Kaup ze SMD. - Stanowi to około 15,5 proc. pyłów drobnych trafiających do atmosfery w skali roku. Fajerwerki to też hałas rzędu 200 dB. Uszkodzenia słuchu powstają przy 75 dB. Łatwo więc policzyć, że po wystrzale do naszych uszu dostaje się ponadprzeciętna ilość hałasu. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, co przeżywają zwierzęta w Nowy Rok. Ponad 60 proc. psów dostaje ataku paniki przez wybuchy petard w noc sylwestrową. Dlatego wystosowaliśmy apel do wszystkich mieszkańców Szczecina z wezwaniem do nieużywania sztucznych ogni podczas świętowania Nowego Roku 2022. Wszystko po to, aby zadbać o zwierzęta, środowisko i nasz słuch.

(KSz)