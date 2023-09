Mistrzostwa Polish Open w Świnoujściu. Jest nas 50 milionów

– Bullshooter Poland istnieje już ponad 25 lat i na tę właśnie okoliczność postanowiliśmy zorganizować mistrzostwa w Świnoujściu, a do udziału zaprosiliśmy także wiele zagranicznych drużyn – mówi Janusz Wojtkowiak. Fot. archiwum Bullshooter Polska

Rozmowa z Januszem Wojtkowiakiem o sportowym duchu i graniu w lotki

– Czy wasz zespół przygotowuje się już do listopadowych zawodów, które odbędą się w Świnoujściu?

– Tak, oczywiście! Okres wakacji to dla nas bardzo intensywny czas, który, po pierwsze, spędzamy na treningach, a po drugie, poświęcamy się w pełni organizacji mistrzostw. Jest to niezwykle gorący okres, bo oprócz sezonu urlopowego i obowiązków zawodowych musimy połączyć wszystko w ten sposób, aby wygospodarować czas na wcześniej wspomniane przygotowania. A jest ich naprawdę sporo, zaczynając od logistyki, a kończąc na kwestiach promocji w mediach społecznościowych. W kwestii stricte sportowej natomiast, każdy zawodnik przygotowuje się indywidualnie, zwiększając liczbę treningów lub biorąc udział w różnych turniejach. Po prostu najlepszym sposobem budowania formy jest regularne jej testowanie.

– Czy każdy może grać w darta?

– Mogą grać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania. Bullshooter jest to organizacja zrzeszająca darterów z całej Europy, Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Bullshooter Poland istnieje już ponad 25 lat i na tę właśnie okoliczność postanowiliśmy zorganizować otwarte mistrzostwa Polish Open w Świnoujściu, a do udziału zaprosiliśmy ekipy z różnych krajów. Gra ta bazuje na zręczności i precyzji, która polega na celowaniu lotkami do tarczy. Zasady są w gruncie rzeczy bardzo proste, co powoduje, że ten sport jest popularny nie tylko na oficjalnych zawodach, ale także jako gra towarzyska. Społeczność tworząca tę dyscyplinę to mili i otwarci ludzie. Naprawdę warto spróbować – złapać bakcyla nie jest trudno.

– Czytałam, że są różne odmiany tego sportu. Czy któryś jest bardziej wskazany dla początkujących? Czym się różnią?

– Istnieją dwie odmiany gry w darta: still i soft. W pierwszej końcówki grotów posiadają ostre, metalowe zakończenia, a korkowa tarcza, do której się rzuca, ma węższe pola gry. My natomiast preferujemy wersję soft. Ten rodzaj dzieli się z kolei na dwie odmiany: angielską z tarczą o średnicy 13 cali i amerykańską – z tarczą o średnicy 15 cali. W odmianie soft końcówki lotek mają wykończenie z tworzywa sztucznego, a tarcza posiada większe pola, dzięki temu gra jest bardziej atrakcyjna dla osób początkujących.

– Jak wygląda podział ligi Bullshooter i liczba drużyn?

– Liga Bullshooter składa się z kilkunastu drużyn w różnych kategoriach: I Liga, II Liga i Extra Liga. Każda z drużyn przydzielana jest do poszczególnej grupy na podstawie wyników uzyskanych podczas rozgrywek. W każdej z nich występuje co najmniej czterech zawodników w podstawowym składzie, jak również zawodnicy rezerwowi.

– Czy startujecie jedynie zespołowo, czy także indywidualnie? Czy zawodnicy mają jakieś sukcesy na arenie krajowej lub międzynarodowej?

– Mecze drużynowe i turnieje rozgrywane są na automatach, które są wyposażone w internet, dzięki czemu możemy śledzić poczynania poszczególnych zawodników online. System ten pozwala nam śledzić grę zawodników przez kamerę internetową, dzięki temu mecze mogą być rozgrywane zarówno w bezpośrednim starciu zawodników, jak i na odległość. Organizowane są również turnieje indywidualne, gdzie zawodnicy mogą się sprawdzić w bezpośredniej rywalizacji. Takim prawdziwym sprawdzianem, który organizowany jest systematycznie raz w roku, są Mistrzostwa Europy Bullshooter w Hiszpanii. Tam spotykają się ekipy z poszczególnych krajów, ażeby rywalizować na najwyższym szczeblu. Naszym największym sukcesem było zdobycie mistrzostwa Europy w 2019 roku przez drużynę, w której składzie wystąpiło trzech mężczyzn i jedna kobieta.

– Co daje ten sport? Co sprawiło, że wybrał pan akurat tę dyscyplinę?

– Ten rodzaj sportu przeznaczony jest dla wszystkich osób lubiących rywalizację. Nie wymaga on dużych nakładów finansowych, uczy natomiast dyscypliny, koncentracji i skupienia, a także gry zespołowej. Jest też źródłem rozrywki towarzyskiej i formą wspólnego spędzania czasu. Co jest ciekawostką – w ten sport bawi się około 50 milionów osób na świecie. Niski próg wejścia i ogólnodostępność skutkują wzrastającą popularnością.

– Co można powiedzieć o historii tego sportu?

– Sama gra liczy sobie prawdopodobnie kilkaset lat. Już w XV wieku była znana jako gra w strzałki, co początkowo było rozrywką angielskich żołnierzy. Dużo później, bo już na początku XX wieku ustandaryzowano zasady gry i rozgrywki były już na tyle popularne, że prawie każdy pub w Wielkiej Brytanii miał tarczę i lotki. Natomiast momentem, w którym dart stał się dyscypliną sportową, były pierwsze mistrzostwa w roku 1927.

– Dziękuję za rozmowę. ©℗

Rozmawiała Anna FLIS