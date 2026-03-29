Misterium Męki Pańskiej w ruinach klasztoru augustiańskiego [GALERIA]

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Wyjątkowe widowisko można było obejrzeć w sobotni wieczór w ruinach klasztoru augustiańskiego w polickiej Jasienicy. Co roku przyciąga ono widzów nie tylko z Polic, ale też z regionu. Misterium Męki Pańskiej, wystawiane w przeddzień Niedzieli Palmowej, to wprowadzenie w czas Wielkiego Tygodnia.

Klimatyczne już jest samo miejsce, w którym co roku odbywa się to widowisko - w otoczeniu pozostałości po klasztorze augustianów z XIV wieku, nieopodal kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Organizatorzy ten klimat jeszcze wzmacniają m.in. oświetleniem, dźwiękiem, w tym poruszającą muzyką, rekwizytami... I przede wszystkim wielkim zaangażowaniem aktorów, którzy prowadzą widzów przez ostatnie momenty życia Jezusa Chrystusa.

Na tej plenerowej scenie pojawiło się co najmniej kilkadziesiąt osób. A do tego było wielu zaangażowanych w przygotowanie scenografii, technicznej oprawy i innych elementów.

- Tym niezwykłym wydarzeniem wprowadziliśmy państwa w piękny czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana - powiedziała już po przedstawieniu Aneta Zygoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, jednego z organizatorów przedstawienia. - Dziękuję aktorom, że swoją niezmiernie autentyczną grą pozwolili nam przeżywać tajemnicę życia, śmierci, zmartwychwstania.

- Już dzisiaj zapraszamy 20 marca 2027 roku na kolejne Misterium Męki Pańskiej - ogłosił ks. Waldemar Szczurowski.

Przedstawienie wyreżyserowała Dorota Piekarska na podstawie Pisma Świętego - Biblii Tysiąclecia. Autorem muzyki jest Piotr Broda. W rolę Jezusa wcielił się Bartłomiej Przybył.

Organizatorzy to: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach wraz z ks. proboszczem Waldemarem Szczurowskim, Gmina Police, Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, Bractwo Śpiewacze z Tanowa. Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, OSiR w Policach, P.U.P. Trans-Net S.A. Wsparcia udzielił także Powiat Policki. Zaangażowało się wiele środowisk z terenu gminy Police - w tym m.in. strażacy ochotnicy z Tanowa, którzy zapewniali zabezpieczenie medyczne.©℗

