Miśku, obudzimy cię! Po groźnym wypadku na treningu motocrossowym potrzebuje wsparcia

Michał Kozera z Klubu Motocross „Cisy” w Nowogardzie potrzebuje wsparcia. Zawodnik, trener, mentor młodzieży uprawiającej sporty motocrossowe, który przez lata był filarem nowogardzkiego motocrossu – miał poważny wypadek podczas lipcowego treningu przygotowawczego do zawodów. Akcję, w której prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację, zainicjowali jego przyjaciele, rodzice, rodzina, ale przyłączyły się też osoby publiczne jak Krzysztof Hołowczyc.

Do wypadku doszło 25 lipca br. na torze motocrossowym w Gaworzycach. Podczas wykonywania manewru Michał Kozera stracił panowanie nad motocyklem i z dużą siłą uderzył o powierzchnię toru. Trafił do szpitala. Od tego czasu jest w śpiączce.

– Michał był i jest zawodnikiem bardzo zaangażowanym w ten sport, startował w wielu zawodach na poziomie europejskim i mistrzostw Polski. Gdy się dowiedzieliśmy o wypadku, najpierw to do nas nie dotarło. Niestety… Wiemy, że Michał walczy o powrót do dawnego życia. Niedługo miał startować w zawodach, inspirować młodzież do uprawiania tego sportu. W imieniu jego, jego żony, taty, całej rodziny i klubu „Cisy” z całego serca proszę o pomoc w zbieraniu środków na leczenie Michała – mówi Tomasz Litwin z klubu „Cisy”.

– Łzy niczym wodospad leciały z moich oczu, bo przecież Michał trenuje mojego syna, który uwielbia ten sport i tutaj dziś jest również razem ze mną, by wspomóc i nagłośnić akcję pomocy. Michał jest w klinice w Konstancinie, objęty specjalnym programem pomocy, który jest tam wdrożony, by Michał się wybudził – dodaje Artur Dęga, członek klubu oraz ojciec zawodnika z klubu „Cisy”.

Eugeniusz Kozera, ojciec Michała, nie może się pogodzić z dramatycznym wydarzeniem. – Chcę, żebyście usłyszeli nasz, rodziców, krzyk o pomoc dla naszego syna, ale i szczodre podziękowania za tak duże zaangażowanie, by go ratować – mówi. – Ma dopiero 27 lat… Jak każdy rodzic pragnę, by wyzdrowiał, był z nami i cieszył się z życia. Teraz muszę być wspólnie z rodziną podwójnie silny i robić wszystko, by wspierać Michała i jego żonę, która czuwa przy nim. Pragnę każdemu już z całego serca podziękować za wsparcie oraz słowa otuchy oraz prosić o modlitwę. Michał jest przyjacielem wielu osób, ale i fanem sportu. Bardzo potrzebuje wsparcia, również tego finansowego, na rehabilitację. Jeżeli się wybudzi, to pozostałe środki pieniężne z aukcji na portalu zrzutka.pl przeznaczymy dla innej osoby, która także będzie potrzebowała pomocy finansowej. Klinika w Konstancinie, gdzie przebywa nasz syn, była jedyną, która chciała go przyjąć, ale to wymaga ogromnych środków, które pochłaniają rehabilitacja i leczenie Michała.

– Michał wciąż jest w tej cholernej śpiączce, nie ma z nim kontaktu! – mówi Anna Śliwińska, siostra Michała. – Leczenie jest niewiarygodnie drogie, jednak staramy się ze wszystkich sił pozyskać fundusze, bo Michał musi do nas tu wrócić! Dzięki ludziom dobrej woli, środowisku sportowemu, gdzie nawet jest zaangażowany dawny rajdowiec, znany sportowiec i wrażliwy na krzywdę innych Krzysztof Hołowczyc, który również zgodził się, by zaapelować o pomoc. Michał potrzebuje leków, środków higieny, a to wszystko kosztuje masę pieniędzy, ale… Michał, Miśku, obudzimy cię!

Swoją cegiełkę dołoży także znany ze społecznych inicjatyw – Michał Wiatr.

– Koszt miesięczny leczenia Michała to około 25 tys. zł. Dlatego postanowiłem się zaangażować i zrobić wszystko, by nazbierać środki dla Michała. Zorganizujemy także zbiórkę dla Michała na dożynkach, które odbędą się 28 sierpnia w Słajsinie. Będzie tam kilka namiotów z wizerunkiem Michała i klubu. Przewidujemy sprzedaż ciast, prezentację motocykli oraz przejażdżkę. Zapraszamy i apelujemy do przekazywania np. przedmiotów do licytacji, które z pewnością przyczynią się do podwojenia kwoty. Klub „Pomorzanin” już przeznaczył przedmioty do licytacji. Zapraszamy kolejne osoby. Znam nowogardzian bardzo dobrze i wiem, że i tym razem nie zawiodą. Dożynki Gminne w Słajsinie to czas podziękowań za plony, ale i mobilizacji dla Michała, który bardzo potrzebuje naszego wsparcia – apeluje Michał Wiatr.

Zbiórka trwa na portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/m8eu5j). Każdy gest, każde przekazanie informacji o zbiórce oraz każda złotówka i inna inicjatywa, która pomoże wesprzeć Michała, jest bardzo ważna!

Tekst i fot. Jarosław Bzowy