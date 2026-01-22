Miliony na bezpieczeństwo mieszkańców regionu

W Lubieszynie zaprezentowano sprzęt kupiony przez wojewodę zachodniopomorskiego do wspierania służb w sytuacjach kryzysowych. Fot. ZUW

Łodzie, koparko-ładowarka, uzdatniacz do wody, maszt oświetleniowy, nagrzewnice i urządzenia do wykrywania skażeń – to tylko niektóre ze sprzętów, jakie zakupił Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Urząd zlecił też projekt remontu dawnego schronu pod gmachem przy Wałach Chrobrego, aby docelowo mogło się tam ukryć blisko tysiąc osób. To dzięki funduszom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W 2025 roku województwo zachodniopomorskie otrzymało ze środków OLiOC ponad 203 mln zł. 90 procent tej kwoty trafiło do gmin, powiatów i zachodniopomorskich strażaków. W sumie w całym województwie zainwestowano 167 mln zł, tj. 82 procent całego przyznanego budżetu.

10 procent z całej kwoty było w dyspozycji wojewody. Za blisko 3 mln zł doposażono magazyn Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowano też ekspertyzę i zlecono projekt remontu podziemia pod gmachem przy Wałach Chrobrego, tak aby docelowo mogło się tam ukryć blisko tysiąc osób.

- Kupiliśmy m.in. trzy łodzie, które będą mogły być wykorzystywane przez straż pożarną, policję czy straż łowiecką, np. gdy dojdzie do powodzi, masowego śnięcia ryb lub akcji ratunkowej na wodzie – wymienia Robert Szydłowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW. - Kupiliśmy także nagrzewnice, agregaty, maszt oświetleniowy, urządzenia do wykrywania skażeń, paczkowarkę i uzdatniacz do wody. Z tych wszystkich urządzeń w razie kryzysu będą mogły korzystać samorządy i służby.

- Za ponad 180 tys. zł przeszkoliliśmy także włodarzy gmin, powiatów i miast oraz pracowników urzędu – mówił wojewoda Adam Rudawski. – W tym roku rozpoczniemy akcję edukacyjną dla obywateli. Wspólnie z wicewojewodami będziemy prowadzić lekcje obywatelskie w powiatach skierowane do uczniów, seniorów i wszystkich mieszkańców. Zależy nam, żeby wszyscy czuli się spokojni i wiedzieli, jak należy reagować w przypadku sytuacji kryzysowej.

W tym roku na bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza Zachodniego przeznaczono z budżetu OLiOC ponad 217 mln zł. W poniedziałek 19 stycznia ruszył pierwszy w tym roku nabór dla samorządów z regionu na pozyskanie dotacji z tych środków.

- Przy pierwszej puli dofinansowań skupiamy się na infrastrukturze, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych – mówi Adam Rudawski. - Samorządy mogą więc ubiegać się o pieniądze na budowę i remonty schronów, ukryć czy miejsc doraźnego schronienia. Pierwszy nabór wniosków zakończy się 1 lutego, a przyznane środki będziemy przekazywać samorządom od marca. (K)

