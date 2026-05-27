Milion darmowych przejazdów. Kołobrzeska Karta Mieszkańca popularna w autobusach

Przystanek przy ul. Jana Pawła II w Kołobrzegu. Fot. Artur BAKAJ

Wprowadzenie w połowie 2024 roku darmowych przejazdów autobusami kołobrzeskiej Komunikacji Miejskiej okazało się strzałem w dziesiątkę. Dane statystyczne wskazują na to, że liczba pasażerów korzystających z tego przywileju wzrasta.

REKLAMA

Przypomnijmy, że bezpłatny transport przysługuje posiadaczom Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Aby ją otrzymać, wystarczy na stałe mieszkać na terenie kurortu. Kartami dysponuje już 34 466 osób, w tym 4850 w wieku do 20 lat, 18 623 w wieku od 20 do 64 lat i 10 993 seniorów. Wszyscy oni mogą korzystać z miejskich autobusów bezpłatnie i to bez względu na liczbę przejazdów w ciągu jednego dnia. Jak się dowiedzieliśmy, w ubiegłym roku z darmowych przejazdów skorzystano blisko milion razy, a konkretnie odnotowano ich 970 246. Rok wcześniej za darmo Kołobrzeżanie mogli jeździć od czerwca, kiedy to w życie weszła stosowna uchwała Rady Miasta. Zrobili to 365 268 razy. W rozbiciu statystycznym okazuje się, że w 2024 roku korzystano średnio 52 tys. razy w każdym miesiącu, a w ubiegłym roku już 81 tys. razy miesięcznie.

Autobusy Komunikacji Miejskiej oczywiście nie jeżdżą tylko za darmo. Z płatnych przejazdów korzystają między innymi kuracjusze i turyści. W sumie w ubiegłym roku kołobrzeskie autobusy przewiozły ponad 2 mln pasażerów. ©℗

(pw)



REKLAMA