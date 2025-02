Migawka, czyli najlepsze zdjęcia szczecińskich fotoreporterów [GALERIA]

Po raz jedenasty w Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie zaprezentowano najlepsze zdjęcia prasowe minionego roku. Na wystawie pokazano wydarzenia i emocje uchwycone przez szczecińskich fotoreporterów.



W imieniu środowiska fotoreporterów głos zabrał Robert Stachnik (Polskie Radio Szczecin).

- Nie prezentujemy całego dorobku lecz zaledwie wybrane fragmenty z tego, co się działo w poprzednim roku - mówił. - Są to prace ukazujące to, co się działo nie tylko w Szczecinie, ale także w Polsce i na świecie. Nie było narzuconego klucza doboru zdjęć. Każdy z nas mógł wybrać tematykę prezentowanych prac.



Na wystawie dominowały zdjęcia o tematyce sportowej. Nie zabrakło też prac poruszających tematykę muzyczną oraz społeczną. W tej grupie zwracało uwagę zdjęcie Jarosława Gaszyńskiego, gdzie widać grupę ludzi uczestniczących w pikniku. Na tym samym zdjęciu widać też inwalidzki wózek…



Ekspozycja obejmuje kilkadziesiąt fotografii wykonanych przez czołowych fotoreporterów związanych ze Szczecinem, a pracujących dla różnych mediów bądź agencji.



Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 30 marca 2025 roku.©℗



Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI