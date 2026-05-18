Mieszkańcy pytają o magistralę gazową przy planowanym osiedlu STBS w Podjuchach

W imieniu mieszkańców radny Romianowski złożył interpelację w sprawie planowanej budowy nowego osiedla STBS w kontekście przebiegu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji magistrali gazowej/gazociągu oraz konieczności pełnej weryfikacji wymogów bezpieczeństwa, odległości i stref kontrolowanych.

Spór wokół planowanej budowy osiedla STBS w szczecińskich Podjuchach wciąż się zaostrza. Po dyskusji dotyczącej skali inwestycji, problemów komunikacyjnych i wpływu zabudowy na charakter dzielnicy, pojawił się kolejny temat budzący niepokój mieszkańców – przebieg magistrali gazowej w pobliżu planowanego osiedla.

Do sprawy wrócił radny Krzysztof Romianowski, który skierował do prezydenta Szczecina pytania dotyczącą infrastruktury gazowej znajdującej się w rejonie ulic Sąsiedzkiej, Ukośnej i Wschodniej. Radny pyta między innymi o parametry techniczne gazociągu, przebieg stref kontrolowanych oraz to, czy planowana zabudowa nie będzie kolidowała z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Temat był komentowany także podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 16 maja w Domu Kultury Krzemień. Podnosili obawy związane z intensywną zabudową wielorodzinną w tej części Podjuch, zwracając uwagę nie tylko na kwestie komunikacyjne i brak odpowiedniej infrastruktury drogowej, ale również na bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców w sąsiedztwie magistrali gazowej.

W interpelacji Romianowski wskazuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dla gazociągów wyznaczane są strefy kontrolowane, w których obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Radny chce wiedzieć, czy miasto oraz projektanci inwestycji przeprowadzili szczegółowe analizy w tym zakresie jeszcze przed przygotowaniem koncepcji osiedla.

– Nie może być tak, że przy inwestycji tej skali kwestie bezpieczeństwa infrastrukturalnego zostaną potraktowane jako drugorzędne. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, czy wszystkie parametry wynikające z obowiązujących przepisów zostały sprawdzone, czy inwestycja nie narusza stref kontrolowanych oraz czy planowane zagospodarowanie terenu nie stworzy w przyszłości zagrożeń lub ograniczeń dla osób, które miałyby tam mieszkać – mówi Krzysztof Romianowski. ©℗

(dg)

