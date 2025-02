Mieszkańcy alarmują: na Pogodnie woda pachnie chlorem

Od kilku dni mieszkańcy szczecińskiego Pogodna skarżą się na złą jakość wody. W smaku i zapachu kranówki wyczuwalny jest chlor. Zakład Wodociągów i Kanalizacji uspokaja – okresowo woda dostarczana jest z innego ujęcia, jednak spełnia wszystkie normy i jest bezpieczna.



– Woda jest klarowna, czysta, ale z fatalnym posmakiem – zauważa pani Sylwia.

– Na ul. Konopnickiej drugi dzień okropny smród chloru – skarży się pani Anna.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji uspokaja i wyjaśnia przyczyny różnicy jakości wody.

– W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka sygnałów w sprawie zapachu i smaku wody, głównie z rejonu Pogodna – informuje Piotr Landowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. – Powodem tego stanu rzeczy może być fakt, że z przyczyn technologicznych, co jakiś czas mamy obowiązek uruchomić Zakład Produkcji Wody „Świerczewo” i mieszkańcy otrzymują wodę z innego źródła. Włączenie ujęcia na Świerczewie służy sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń niezbędnych do produkcji wody w tym miejscu, aby zapewnić stałą jej dostawę mieszkańcom Szczecina w sytuacjach awaryjnych. Podawana stąd woda jest uzdatniana inną technologią, dlatego osoby o wrażliwszych zmysłach mogą wyczuwać zmianę jej smaku lub zapachu. Woda spełnia jednak wszystkie normy i jest bezpieczna.

Zakład na Świerczewie pełni rolę rezerwową i na co dzień nie jest czynny. W połowie bieżącego tygodnia ponownie będzie wyłączony i sytuacja powinna się unormować. Każdy sygnał na temat jakości wody należy zgłosić pogotowiu ZWiK pod numerem 994. Ekipy przystąpią do płukania sieci we wskazanych miejscach. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI