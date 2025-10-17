Miejsca i opowieści. Przy ul. Judyma - Galeria Sztuki Kückenmühler

Kto nie ma jeszcze planów na sobotę, a chciałby się zanurzyć w przeszłości Szczecina, ten powinien odwiedzić Galerię Sztuki Kückenmühler przy ul. Judyma, gdzie odbędzie się spotkanie z historią lokalną oraz jej badaczami ph. „Niemierzyn i Eckerberg. Miejsca i opowieści”.

To nie będzie wizyta na chwilę. Spotkanie zostało zaplanowane w godz. 10-17 (18 października, ul. Judyma 18). W programie będzie zarówno wystawa zdjęć Beaty Piechockiej, jak i prelekcja oraz spotkania.

- O dawnym Niemierzynie opowie Ania Koc, czemu towarzyszyć będzie animacja złożona z archiwalnych map, fotografii i nagrań. Damian Kolassa - autor książek o Eckerbergu i Wieży Quistorpa - przybliży swoją najnowszą publikację poświęconą zakątkom Lasu Arkońskiego. Podczas spotkania obecny będzie również Kuba Tomaszewicz, członek Stowarzyszenia Denkmal Pomorze, którzy opowie o działaniach badawczych i społecznych prowadzonych na terenie Niemierzyna i Lasu Arkońskiego - program spotkania przedstawiają organizatorzy z Historyczny Niemierzyn/Nemitz Arkońskie. - Można z nami porozmawiać, posłuchać, podzielić się własną historią, przynieść zdjęcie, notatkę albo po prostu zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na Niemierzyn z innej perspektywy.

Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny. ©℗

(an)

