Międzynarodowy Kongres Morski po raz 10. w Szczecinie [GALERIA]

Przewodniczący Konwentu Morskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki został odznaczony Wielkim Orderem św. Ottona z Bambergu. Fot. Dariusz GORAJSKI

Wielkie święto branży morskiej rozpoczęło się we wtorek (27 czerwca) w szczecińskiej Operze na Zamku. Zainaugurowano jubileuszowy 10. Międzynarodowy Kongres Morski. Odbyły się trzy debaty plenarne. Podsumowano minioną dekadę w gospodarce morskiej, omówiono kluczową rolę portów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz politykę rozwoju transportu wodnego śródlądowego.

Poseł Michał Jach odczytał na wstępie list od marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek do uczestników i organizatorów wydarzenia.

– Polska z ogromną determinacją rozwija obecnie swój potencjał morski, o czym świadczą m.in. osiągnięcia rodzimego przemysłu stoczniowego, firm transportowych czy wprowadzane innowacje – napisała marszałek. – Jednak zmieniająca się rzeczywistość, a także nasza obecna sytuacja geopolityczna stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. W tym kontekście Kongres jest inicjatywą bardzo cenną. Potrzebne są nam bowiem pogłębione analizy oraz trafne rozpoznanie zmieniających się uwarunkowań. Gwarantuje je reprezentatywne grono przedstawicieli sektora gospodarki morskiej, przemysłów morskich, nauki i edukacji morskiej, a także przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, które uczestniczy w dorocznych spotkaniach Kongresu, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i inwencją.

Z kolei poseł Artur Szałabawka odczytał list od wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który złożył gratulacje z okazji jubileuszu i zaznaczył, że Międzynarodowy Kongres Morski stał się jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z gospodarką morską. Podkreślił też wyjątkowe znaczenie tej problematyki.

– Gospodarka morska powinna, a w zasadzie musi stać się kołem zamachowym dla dynamicznego rozwoju Wybrzeża oraz całej naszej gospodarki narodowej – napisał Jarosław Kaczyński.

Słowa skierowane do uczestników 10. MKM od premiera Mateusza Morawieckiego przekazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Kongres otworzył Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Jak powiedział, jest to czas ocen, refleksji, również dyskusji o tym, co zostało zrobione. Podkreślił rolę Kongresu w przeprowadzeniu takich inwestycji, jak 12,5 m dla Szczecina

– To co się udało w zeszłym roku, czyli osiągnąć gotowość portu do przyjmowania znacznie większyh jednostek, rozpoczęło się właśnie na Kongresie, tutaj powstała presja, która doprowadziła do tego niezwykłego sukcesu – mówił wiceminister. – Przez te 10 lat udało się zrobić bardzo dużo.

Marek Gróbarczyk wspomniał też o planach i wyzwaniach na kolejną dekadę, związanych m.in. z uruchomieniem żeglugi śródlądowej czy rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

– Mam nadzieję, że za 10 lat podwoimy wyniki przeładunków portowych, a więc osiągniemy 260 mln ton – powiedział wiceminister.

Następnie odbyła się uroczystość uhonorowania przewodniczącego Konwentu Morskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kapitana żeglugi wielkiej Zbigniewa Sulatyckiego Wielkim Orderem św. Ottona z Bambergu. Odznaczenie wręczył ks. arcybiskup prof. Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 28.6.2023 r.

(ek)