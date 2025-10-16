Międzynarodowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Sto minut dla życia [GALERIA, FILM]

Policjantki z przez sto minut nieprzerwanie prowadziły resuscytację krążeniowo-oddechową na dziewięciu manekinach. Fot. Dariusz Gorajski

W Centrum Szkolenia Policji przy ulicy Wernyhory w Szczecinie odbyła się w czwartek pokazowa akcja resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W ćwiczeniu wzięło udział 48 policjantek z garnizonu zachodniopomorskiego. Przez sto minut, na dziewięciu manekinach, funkcjonariuszki nieprzerwanie prowadziły resuscytację. W ten sposób uczciły stulecie obecności kobiet w policji oraz Międzynarodowy Dzień Przywracania Czynności Serca.

– 16 października to Międzynarodowy Dzień Przywracania Czynności Serca - mówił nadkom. Michał Kurdziel z Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Przypomina, jak ogromne znaczenie ma natychmiastowa reakcja w sytuacji zatrzymania krążenia.

W centrum szkoleniowym ustawiono dziewięć stanowisk z nowoczesnymi manekinami, które pokazują tempo i siłę ucisków klatki piersiowej oraz jakość wentylacji. Policjantki pracowały zespołowo, zmieniając się przy manekinach tak, by przez sto minut nieprzerwanie prowadzić działania.

– Sto minut to symboliczny czas – chcemy w ten sposób nawiązać do stulecia kobiet w policji i podkreślić ich zaangażowanie oraz profesjonalizm – wyjaśniał nadkom. Kurdziel.

Podczas ćwiczeń uczestniczki mogły obserwować wyniki swojej pracy na ekranach.

– Manekiny, z których korzystamy, pokazują, czy uciski są wykonywane prawidłowo i z odpowiednią głębokością - mówił policjant. - Dzięki temu można od razu poprawić technikę.

Sprzęt wykorzystany podczas wydarzenia pochodzi z zasobów Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Część manekinów trafiła do funkcjonariuszy po różnych szkoleniach, w tym z programu „Młody Ratownik”.

– W tym roku byliśmy w Równem na Ukrainie, gdzie szkoliliśmy polskich harcerzy z Hufca Wołyń. Pokazywaliśmy im podstawy udzielania pierwszej pomocy, w tym zasady resuscytacji. Teraz oni przekazują tę wiedzę dalej, szkoląc swoich kolegów i koleżanki – dodaje Kurdziel.

Przypomniał też podstawowe zasady działania w sytuacji zatrzymania krążenia.

– Najpierw trzeba rozpoznać, że ktoś potrzebuje pomocy i wezwać służby ratunkowe - mówi. - Potem natychmiast rozpocząć uciski klatki piersiowej. Jeśli jest dostępny defibrylator AED, warto z niego skorzystać – urządzenie samo poprowadzi nas przez kolejne kroki.

Akcja w centrum szkoleniowym przy ul. Wernyhory była elementem szkoleń z pierwszej pomocy, które policja regularnie prowadzi wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Takie ćwiczenia mają na celu nie tylko doskonalenie umiejętności, ale też utrwalanie odruchu szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

(dg)

Film: Dariusz Gorajski

