Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie we wtorek 27 stycznia organizuje uroczystości rocznicowe Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ich głównym elementem będzie złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, obok kwatery 103b.

- Wzorem lat poprzednich chcielibyśmy również oddać hołd ofiarom, składając kwiaty pod obeliskiem poświęconym pamięci „Synów Izraela", którzy zginęli w KL Stutthof, znajdującym się w Mścięcinie (Police) oraz pod tablicą upamiętniającą Gminę Żydowską i pomnikiem „Dzieciom Potulic" w Szczecinie - informuje IPN.

O godz. 10.30 nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą w Mścięcinie (Police, ul. Ofiar Stutthofu), o 11.15 – złożenie kwiatów pod pomnikiem „Dzieciom Potulic" (Szczecin, pl. Zwycięstwa), o 11.30 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Gminę Żydowską (Szczecin, ul. Dworcowa) a o godz. 12.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych (Cmentarz Centralny). (K)

