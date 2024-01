Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina. Ruszył nabór zgłoszeń

Szczecin od 2017 ma własne Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie. Fot. ŻSTW

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina za rok 2023. Wyróżnienia zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach. Trafią do żeglarzy z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego za wyjątkowe osiągniecie dokonane w roku poprzednim. Zwycięzców poznamy 16 marca.

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina są ukłonem w kierunku tego środowiska i mają na celu popularyzację żeglarstwa oraz jego tradycji, uhonorowanie ważnych osiągnięć żeglarskich (w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim), kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej, a także wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

Nagrody zostaną wręczone w 9 kategoriach: Nagroda Główna – Nagroda im. kapitana Ludomira Mączki, Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka (fundatorem jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski), Żeglarz Roku (fundatorem jest ZOZŻ), Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego, Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski, Nagroda Kota Umbriagi, Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego, Wydarzenie Żeglarskie, Żeglarska Nagroda Specjalna imienia Aleksandra Doby.

Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski. Kandydatów zgłaszać mogą także: członkowie kapituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie. Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych wyróżnień.

Zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego formularza pod linkiem https://www.accredi.pl/nagrodyzeglarskie. Można też pobrać ze strony http://nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/ druk zgłoszeniowy oraz wysłać go pocztą na adres: nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl Zgłoszenia do poszczególnych nagród trwają do 15 lutego.

