Międzynarodowa konferencja „Przewrót majowy 1926 r.”

W czwartek o g. 9.30 w Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w "Posejdonie" na Bramie Portowej w Szczecinie rozpocznie się międzynarodowa konferencja „Przewrót majowy 1926 r.”. W otwarciu wydarzenia będą uczestniczyć prof. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN-u oraz prof. Agnieszka Szudarek, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

O godz. 10.00 konferencja rozpocznie się dyskusją, w której wezmą udział prof. Janusz Faryś, prof. Mariusz Wołos, prof. Marek Kornat i prof. Krzysztof Kawalec. Moderatorem dyskusji będzie prof. Tomasz Sikorski. Prelegenci skupia się na wielu ważnych dla tematu pytaniach, między innymi: "Jakie były przyczyny przewrotu majowego?", "Czy przewrót majowy był dziejową koniecznością?", "Czy przewrót majowy był próbą ratowania demokracji, czy jej demontażu?", "Jak w świetle dostępnych materiałów i z dzisiejszej perspektywy oceniać przewrót majowy?".

Dalsza część konferencji będzie odbywała się budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71–79)

