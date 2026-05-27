Środa, 27 maja 2026 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Międzynarodowa konferencja „Przewrót majowy 1926 r.”

Data publikacji: 27 maja 2026 r. 19:40
Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2026 r. 20:03
Międzynarodowa konferencja „Przewrót majowy 1926 r.”
 

W czwartek o g. 9.30 w Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w "Posejdonie" na Bramie Portowej w Szczecinie rozpocznie się międzynarodowa konferencja „Przewrót majowy 1926 r.”. W otwarciu wydarzenia będą uczestniczyć prof. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN-u oraz prof. Agnieszka Szudarek, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

REKLAMA

O godz. 10.00 konferencja rozpocznie się dyskusją, w której wezmą udział prof. Janusz Faryś, prof. Mariusz Wołos, prof. Marek Kornat i prof. Krzysztof Kawalec. Moderatorem dyskusji będzie prof. Tomasz Sikorski. Prelegenci skupia się na wielu ważnych dla tematu pytaniach, między innymi:  "Jakie były przyczyny przewrotu majowego?", "Czy przewrót majowy był dziejową koniecznością?", "Czy przewrót majowy był próbą ratowania demokracji, czy jej demontażu?", "Jak w świetle dostępnych materiałów i z dzisiejszej perspektywy oceniać przewrót majowy?".

Dalsza część konferencji będzie odbywała się budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71–79)

(as)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA