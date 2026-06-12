Miasto ogłosiło: rusza sezon na szczecińskich kąpieliskach

Fot. Ryszard PAKIESER

Jak co roku w połowie czerwca otwierają się bramy szczecińskich kąpielisk. Już od poniedziałku plażowanie i kąpiele będą się tam odbywać pod okiem ratowników.

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Otoczone Puszczą Wkrzańską, położone nad jeziorem kąpielisko Głębokie ma pełną infrastrukturę sanitarną, boisko do siatkówki, dużą plażę, gastronomię. Na najmłodszych czeka plac zabaw.

Kąpielisko Dziewoklicz ma miejsca do plażowania na piasku i na trawie. Są tu pomieszczenia sanitarne i mała gastronomia. Do dyspozycji dzieci jest zestaw zabawowy „statek” ze zjeżdżalniami, drabinkami, mostkami, tunelami.

Zmodernizowane kilka lat temu kąpielisko Dąbie ma nowoczesną infrastrukturę, place zabaw, miejsca do grillowania, wiaty, leżaki, stoły piknikowe czy boiska do plażowej piłki siatkowej, a także podświetloną wieczorami promenadę. Dostępne jest zaplecze sanitarne, a w sezonie działają punkty gastronomiczne. Podobnie jak w roku ubiegłym, jakość wody w rejonie kąpieliska będzie dodatkowo stale monitorowana przez specjalistyczne sondy.

Sezon kąpieliskowy rozpoczyna się 15 czerwca i potrwa do końca sierpnia.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Dziewoklicz i Głębokie: czynne codziennie w godz. 10–20, w tym dwie ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej. Cennik: dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem – bezpłatnie; bilet ulgowy – 9 zł; bilet normalny – 18 zł, karnet 10 wejść ulgowy – 81 zł; karnet normalny – 162 zł.

Dąbie: czynne codziennie w godz. 10–22, w tym cztery ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej. Cennik: dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem – bezpłatnie; bilet ulgowy – 10 zł; bilet normalny – 20 zł, karnet 10 wejść ulgowy – 90 zł; karnet normalny – 180 zł.

Bilety można kupić w kasach lub on-line, w aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin.

(K)

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