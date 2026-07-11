Medal „Gloria Artis” dla prof. Ossowskiego

Prof. Andrzej Ossowski (drugi z lewej): „Każda zidentyfikowana osoba, każde odnalezione nazwisko i każda rodzina, która po wielu latach poznaje los swoich bliskich, przypominają nam, jak wielkie znaczenie ma pamięć”. Fot. Danuta Matloch / MKiDN

Prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Minister kultury Marta Cienkowska wyróżniła go za działania na rzecz przywracania pamięci o ofiarach ideologii totalitarnych, w szczególności ofiarach zbrodni wołyńskiej, oraz za prace związane z przywracaniem tożsamości nieznanym żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

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– Przyjmuję to wyróżnienie z wielką pokorą, mając świadomość, że jest ono wyrazem uznania nie tylko dla mojej pracy, ale przede wszystkim dla wysiłku całego zespołu, z którym od wielu lat realizujemy misję poszukiwania, identyfikacji i godnego upamiętnienia ofiar historii. Dziękuję wszystkim współpracownikom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, a także naszym partnerom instytucjonalnym w kraju i za granicą. Bez ich wiedzy, zaangażowania i determinacji osiągnięcie tych rezultatów nie byłoby możliwe – komentuje prof. Ossowski. – Nasza praca pokazuje, że nowoczesna nauka może służyć nie tylko rozwojowi wiedzy, lecz także przywracaniu sprawiedliwości historycznej i ludzkiej godności. Każda zidentyfikowana osoba, każde odnalezione nazwisko i każda rodzina, która po wielu latach poznaje los swoich bliskich, przypominają nam, jak wielkie znaczenie ma pamięć. Dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie. Jest ono dla mnie nie tylko wielkim zaszczytem, ale również zobowiązaniem do dalszej pracy na rzecz zachowania pamięci o ofiarach totalitaryzmów oraz przywracania ich tożsamości kolejnym pokoleniom. Pamięć jest fundamentem naszej tożsamości.

Zespół prof. Ossowskiego prowadził poszukiwania m.in. na terenie, na którym przed laty znajdowała się wieś Puźniki. Wydobył tam szczątki 43 ofiar rzezi wołyńskiej. Potem zostały one uroczyście pochowane. ©℗

(as)

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