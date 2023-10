Medal Gloria Artis dla księdza Januarego Żelawskiego

to juz jest koniec

2023-10-20 14:36:12

To na szczęście już koniec pisowskiego odwracania wartości i zakłamywania historii. Za co niby ksiądz dostał nagrodę od ministerstwa kultury? Za to ze wybudował(nie za swoje) dwa kościoły? Jaki miał on wkład w polską czy światowa kulturę? Czy to co on robi, w ogóle koło kultury stało? Rząd pis lekką ręką wydaje nasze pieniądze, na nagradzanie swoich wiernych propagandystów - a nigdzie takiej propagandy propisowskiej nie ma, jak w tvp i w kościołach