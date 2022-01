Medal dla Łukasza Gryciaka

Bohaterskiego strażaka wyróżniły władze gminy Dębno.

Przypomnijmy, że w piątek 14 stycznia br. doszło do pożaru mieszkania w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Dębna. Wśród strażaków biorących udział w akcji gaśniczej był Łukasz Gryciak z JRG PSP z Dębna. W trakcie gaszenia pożaru i ewakuacji dzieci z płonącego mieszkania oddał im swoją maskę z podłączonym tlenem. Dzięki temu dzieciom nic się nie stało. Strażak jednak podtruł się dymem i trafił do szpitala. Po obserwacji i krótkim pobycie został z niego wypisany.

Za swój czyn Ł. Gryciak został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność przyznanym przez Prezydenta RP. Wyróżnić bohaterskiego strażaka postanowiły także władze gminy Dębno. W trakcie ostatniej sesji dębnowskiej Rady Miejskiej wręczono mu medal pamiątkowy „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”.

– Tutaj słowa są zbędne – mówił w trakcie wręczania medalu przewodniczący RM Marcin Krzysiak. Samo uzasadnienie uchwały oddaje to, co rada poprzez ten medal chce panu przekazać i zarazem podziękować za postawę. Wiem, że te podziękowania należą się całemu zastępowi, wszystkim strażakom w naszym mieście, którzy na co dzień wykazują się postawą godną naśladowania.

Wyróżniony strażak podkreślił, że strażacy dębnowscy zawsze będą postępować tak jak przy wspominanej akcji. Zabierając głos, burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki powiedział, że jest bardzo dumny z tego, że tacy strażacy jak Ł. Gryciak są w Dębnie. ©℗

J. SŁOMKA