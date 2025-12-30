Marynarska Choinka. Na szczecińskiej Łasztowni

Wydarzenie odbędzie się na Skwerze Kapitanów.

Sylwester nie musi zaczynać się o północy i przy telewizorze. Może zacząć się w południe, nad Odrą, w marynarskim klimacie. Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia zaprasza na „Marynarską Choinkę”, czyli tradycyjne pożegnanie starego roku i powitanie nowego na Skwerze Kapitanów na szczecińskiej Łasztowni. Wydarzenie odbędzie się 31 grudnia w godz. 12-15. Wstęp wolny.

W programie wspólne spotkanie przy Marynarskiej Choince, występy zespołów muzycznych, tańce i świąteczno-sylwestrowy poczęstunek, luźna atmosfera i dużo dobrej energii. Po części plenerowej organizatorzy zapraszają do wnętrz Starej Rzeźni, by świętować dalej – na ciepło, muzycznie i w dobrym towarzystwie. Czapeczki Mikołajów mile widziane. (K)





