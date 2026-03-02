Martwa foka dryfowała na krze w Świnoujściu

Fot. Dronoujście

Niecodzienne i przykre odkrycie w rejonie nabrzeża Portowców. Niedaleko przeprawy promowej Bielik jeden z mieszkańców Świnoujścia zauważył na krze dużego ssaka morskiego. Zwierzę nie dawało oznak życia.

Autor zdjęć wykonywał poranny lot dronem, chcąc uchwycić końcówkę zimy na wodzie niestety uchwycił najprawdopodobniej ostatnie chwilę zwierzęcia w okolicach Bałtyku. – Odbywałem standardowy lot dronem, aby zrobić ciekawe ujęcia uciekającej zimy. Niestety dostrzegłem obiekt na krze, gdy podleciałem bliżej okazało się, że to chyba foka, natomiast nie jestem ekspertem. Miałem nadzieję, że być może odpoczywa, jednak byłem naprawdę blisko i nawet nie drgnęła. Sprawę zgłosiłem do Kapitanatu Portu – wskazuje autor fotografii.

Ze zdjęć wynika, że to najprawdopodobniej foka szara, gatunek objęty w Polsce ochroną. Zwierzęta te coraz częściej pojawiają się w rejonie Bałtyku, również w pobliżu portów. Martwy osobnik w torze wodnym to jednak sytuacja wymagająca szybkiej reakcji. Przyczyn zgonu zwierzęcia mogło być wiele, od zderzenia z jednostką morską i uszkodzeń wewnętrznych po choroby, a nawet śmierć z wycieczenia. Sprawą zajął się Urząd Morski w Świnoujściu.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie i nasz Wydział Ochrony Środowiska niezwłocznie zajął się tym tematem. Zainteresowanie wspólną akcją wyraziła organizacja WWF. Działania mające na celu podjęcie zwierzęcia zostaną przeprowadzone jeszcze dzisiaj – mówi Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie.

WWF to międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody i zagrożonych gatunków. W Polsce prowadzi m.in. działania związane z monitoringiem ssaków morskich oraz współpracuje ze służbami przy zabezpieczaniu i badaniu martwych osobników. Najprawdopodobniej zwierzę zostanie przekazane do specjalistycznych badań, które pozwolą ustalić przyczynę śmierci i po prostu badać ten ważny dla ekosystemu gatunek. Takie przypadki są analizowane pod kątem ewentualnych urazów, zaplątania w sieci, chorób czy wycieńczenia. Dopiero sekcja daje odpowiedź, czy była to naturalna śmierć, czy efekt działalności człowieka.

