Ponad setka szczecinian we wtorkowe popołudnie przemaszerowała ulicami Szczecina – z placu Solidarności do ul. Kaszubskiej, by oddać hołd bohaterom Podziemia Niepodległościowego. Z patriotyczną pieśnią na ustach, okrzykami „Chwała bohaterom” i biało-czerwonymi flagami uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Pamięć o Żołnierzach Wyklętych przywrócono dopiero po kilkudziesięciu latach od ich śmierci, dzięki staraniom wielu osób: rodzin, dawnych towarzyszy broni, dziennikarzy, naukowców i społeczników. Wraz z rosnącym zainteresowaniem historią podziemia niepodległościowego pojawiła się potrzeba godnego upamiętnienia tysięcy ludzi, którzy za swoją postawę zapłacili wysoką – nieraz ostateczną – cenę – podkreślali przedstawiciele Porozumienia Środowisk Patriotycznych, którzy zorganizowali przemarsz.

Od 2011 roku 1 marca jest świętem państwowym obchodzonym jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Tegoroczny marsz jest wyjątkowy i odbywa się w cieniu sytuacji na Ukrainie. Tam też dziś walczy się o wolność - mówili organizatorzy.

Przemarsz zakończył się apelem pamięci i złożeniem kwiatów pod tablicą przy ul. Kaszubskiej, nieopodal obecnego aresztu śledczego. To właśnie tu, w ówczesnym więzieniu, w latach 1945-1956 Żołnierze Wyklęci byli przetrzymywani, torturowani i mordowani.

(kel)

Film: Sylwia Dudek