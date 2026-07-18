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Marsz Równości w Szczecinie. „Płyniemy po swoje” [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 18 lipca 2026 r. 15:51
Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2026 r. 16:06
Marsz Równości w Szczecinie. „Płyniemy po swoje”
Fot. Piotr Sikora  

Ósmy Szczeciński Marsz Równości wyruszył w sobotę 18 lipca o godz. 14 z Placu Lotników w Szczecinie.  W tym roku odbywa się pod hasłem “Płyniemy po swoje”.

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Trasa marszu przebiega ulicami: Plac Lotników – Mazurska – Piłsudskiego – pl.  Rodła – al. Wyzwolenia, al. Niepodległości, pl. Brama Portowa, pl. Zwycięstwa – Krzywoustego, Piastów – pl. Szarych Szeregów – Wielkopolska – al. Papieża Jana Pawła II - pl. Armii Krajowej -  al.  Papieża Jana Pawła II  – pl. Grunwaldzki – pl. Lotników.
 
Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu tych ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.
 
Organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. (K)

 

Film: Piotr Sikora

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