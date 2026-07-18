Marsz Równości w Szczecinie. „Płyniemy po swoje” [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Ósmy Szczeciński Marsz Równości wyruszył w sobotę 18 lipca o godz. 14 z Placu Lotników w Szczecinie. W tym roku odbywa się pod hasłem “Płyniemy po swoje”.

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Trasa marszu przebiega ulicami: Plac Lotników – Mazurska – Piłsudskiego – pl. Rodła – al. Wyzwolenia, al. Niepodległości, pl. Brama Portowa, pl. Zwycięstwa – Krzywoustego, Piastów – pl. Szarych Szeregów – Wielkopolska – al. Papieża Jana Pawła II - pl. Armii Krajowej - al. Papieża Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – pl. Lotników.



Na czas przemarszu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu tych ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.



Organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. (K)

Film: Piotr Sikora

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