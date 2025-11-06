Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Szczecina

Organizatorzy marszu podkreślają jego apolityczność. Fot. Alan Sasinowski

„Brońmy polskich granic” - pod takim hasłem we wtorek 11 listopada ulicami stolicy Pomorza Zachodniego przejdzie Szczeciński Marsz Niepodległości. Start z placu Solidarności o godzinie 12.

REKLAMA

- To wydarzenie co roku gromadzi tysiące patriotów pod biało-czerwoną flagą - przekonywała Oliwia Barska z Porozumienia Środowisk Patriotycznych, organizatora imprezy, podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. - Do współdziałania zapraszamy również inne organizacje, stowarzyszenia i grupy rekonstrukcyjne. Jeśli tego dnia nie możecie pojechać do stolicy, to zachęcamy do udziału w szczecińskim marszu.

Specjalną atrakcją mają być historyczne pojazdy. Zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Wszystko rozpocznie się odśpiewaniem hymnu, a na finał na placu Szarych Szeregów uczestnicy odśpiewają „Rotę”.

- 11 listopada to data szczególnie ważna w sercu każdego Polaka. To czas celebrowania naszej historii, ale i czas ukłonu wobec wszystkich tych, którzy przywrócili nam upragnioną wolność. Szczególnie dziś, gdy nad Europą zawisło widmo wojny, jak i napływu migracji, ważne jest, abyśmy pielęgnowali naszą piękną i dumną tożsamość narodową, która pomagała naszym rodakom w czasie zaborów, okupacji i indoktrynacji - dodawał Jakub Biedrzycki z Nowej Nadziei.

Przedstawiciele PŚP przekazali, że frekwencja podczas ostatnich marszów sięgała ok. 5 tys. osób. I co najmniej tylu uczestników spodziewają się w tym roku. Zwracają uwagę, że Narodowy Dzień Niepodległości przypada w tym roku na środek tygodnia, co może wpłynąć na to, że część szczecinian, którzy jeżdżą na Marsz Niepodległości w Warszawie, jednak zostanie na miejscu i może tutaj zechce manifestować swoje przywiązanie do biało - czerwonych barw.

Dlaczego organizatorzy wybrali hasło „Brońmy polskich granic”?

- Jest to nawiązanie do obecnej poważnej sytuacji, gdzie z jednej strony mamy wojnę, z drugiej - wojnę hybrydową. To metafora tego, dlaczego polski naród przetrwał, nie mając państwa polskiego - odpowiedziała Oliwia Barska.

Marsz ma być, jak zwykle, apolityczny, bez szyldów partii i stowarzyszeń. Mile widziani są wszyscy szczecinianie.

W tym roku impreza odbędzie się już po raz piętnasty. Do tej pory podczas przemarszów nie odnotowano poważniejszych incydentów. ©℗

(as)

REKLAMA