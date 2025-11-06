Czwartek, 06 listopada 2025 r. 
Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Szczecina

Data publikacji: 06 listopada 2025 r. 17:56
Ostatnia aktualizacja: 06 listopada 2025 r. 21:45
Organizatorzy marszu podkreślają jego apolityczność. Fot. Alan Sasinowski  

„Brońmy polskich granic” - pod takim hasłem we wtorek 11 listopada ulicami stolicy Pomorza Zachodniego przejdzie Szczeciński Marsz Niepodległości. Start z placu Solidarności o godzinie 12. 

- To wydarzenie co roku gromadzi tysiące patriotów pod biało-czerwoną flagą - przekonywała Oliwia Barska z Porozumienia Środowisk Patriotycznych, organizatora imprezy, podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. - Do współdziałania zapraszamy również inne organizacje, stowarzyszenia i grupy rekonstrukcyjne. Jeśli tego dnia nie możecie pojechać do stolicy, to zachęcamy do udziału w szczecińskim marszu.  

Specjalną atrakcją mają być historyczne pojazdy. Zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Wszystko rozpocznie się odśpiewaniem hymnu, a na finał na placu Szarych Szeregów uczestnicy odśpiewają „Rotę”. 

- 11 listopada to data szczególnie ważna w sercu każdego Polaka. To czas celebrowania naszej historii, ale i czas ukłonu wobec wszystkich tych, którzy przywrócili nam upragnioną wolność. Szczególnie dziś, gdy nad Europą zawisło widmo wojny, jak i napływu migracji, ważne jest, abyśmy pielęgnowali naszą piękną i dumną tożsamość narodową, która pomagała naszym rodakom w czasie zaborów, okupacji i indoktrynacji - dodawał Jakub Biedrzycki z Nowej Nadziei.

Przedstawiciele PŚP przekazali, że frekwencja podczas ostatnich marszów sięgała ok. 5 tys. osób. I co najmniej tylu uczestników spodziewają się w tym roku. Zwracają uwagę, że Narodowy Dzień Niepodległości przypada w tym roku na środek tygodnia, co może wpłynąć na to, że część szczecinian, którzy jeżdżą na Marsz Niepodległości w Warszawie, jednak zostanie na miejscu i może tutaj zechce manifestować swoje przywiązanie do biało - czerwonych barw.

Dlaczego organizatorzy wybrali hasło „Brońmy polskich granic”?

- Jest to nawiązanie do obecnej poważnej sytuacji, gdzie z jednej strony mamy wojnę, z drugiej - wojnę hybrydową. To metafora tego, dlaczego polski naród przetrwał, nie mając państwa polskiego - odpowiedziała Oliwia Barska. 

Marsz ma być, jak zwykle, apolityczny, bez szyldów partii i stowarzyszeń. Mile widziani są wszyscy szczecinianie. 

W tym roku impreza odbędzie się już po raz piętnasty. Do tej pory podczas przemarszów nie odnotowano poważniejszych incydentów. ©℗

(as)

Komentarze

Bosman
2025-11-06 21:30:23
Te marsze nawołują do faszyzmu. To jest marsz przeciwko Polsce, Polakom. putin się cieszy.
Chcą bronić granic?
2025-11-06 21:24:19
To ich w pierwszej kolejności wysłać na front.
@Wzywam Putprzyjació
2025-11-06 20:50:10
"przeciwko Polskim Marszom Niepodległości" - Polska liczy sobie jakieś 37 milionów mieszkańców, z których zaledwie kilka procent popiera organizatorów tego marszu i ludzi z nich związanych, zwłaszcza ze strony korony. Chcesz powiedzieć że tylko na tym marszu będą "Polacy" a wszyscy którzy tego nie popierają nie są Polakami? A kim są? Kosmitami? Nie chodzi tu o ideę marszu, a o to kto go organizuje i kto w nim weźmie udział - a są to ludzie, z którymi nikt normalny nie chce być utożsamiany.
@@ta, patrioci
2025-11-06 20:46:47
A dlaczego mamy popadać ze skrajności w skrajność? Oni wszyscy powinni dostać jeden wspólny pokój bez klamek, choć obawiam się że grzesiu do tego kaftan. Wiesz ze są w tym kraju jeszcze "normalni" politycy, nie reprezentujący sobą paranoi i wariactwa, zarówno bardziej na prawo, jak i na lewo. Nie trzeba od razu sięgać do najbardziej przejaskrawionych przypadków.
@ta, patrioci
2025-11-06 20:37:55
ty to wolałbyś faszystów od Czarzastego czy może od Giertycha? A może od pacyfki co to ją źli LGBTQPE teraz pomawiają o sprzeniewierzenie majątku i grooming.
Wzywam Putprzyjaciół
2025-11-06 20:10:55
Jesteście podli, więc bądźcie przeciwko Polskim Marszom Niepodległości!
Mirek
2025-11-06 19:06:32
Jak chcą bronić granic niech się zgłoszą do armii lub straży granicznej i jadą na wschodnią granicę z Białorusią bo tam jest największe zagrożenie od czasów II wojny światowej .
klufin
2025-11-06 18:35:07
Dariusz Matecki będzie ?
ta, patrioci
2025-11-06 18:30:06
Chyba raczej faszyści od brauna. Po co komu ten cyrk? W Warszawie będzie duży marsz, niech tam jadą. W Szczecinie nie potrzeba nam więcej blokowania ulic.

