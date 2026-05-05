Marek Rudnicki nagrodzony. Szczeciński dziennikarz laureatem prestiżowego konkursu

I nagrodę otrzymał Jarosław Wróblewski, II ex aequo Marek Rudnicki (na zdjęciu drugi z prawej) i Aleksandra Fudala. Fot. IPN/Dariusz Skrzyniarz

Marek Rudnicki, szczeciński dziennikarz i pisarz został laureatem 32. Konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przyznano mu drugie miejsce w Konkursie im. Janusza Kurtyki za publikację "Mgła spowija niepamięć", która ukazała się w Pryzmacie Literackim Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin. Na tę kategorię zgłoszono około 40 prac z całej Polski. Rywalizacja była ostra.

Fundatorem nagrody był Instytut Pamięci Narodowej. Podczas uroczystej gali w Domu Dziennikarza w Warszawie nagrody wręczył zastępca prezesa Instytutu dr Mateusz Szpytma. Przypomniał, że Nagroda im. Janusza Kurtyki odgrywa istotną rolę w utrwalaniu narracji o najnowszej historii Polski, szczególnie poprzez promowanie tematów trudnych, marginalizowanych lub przemilczanych.

- Wyróżnienie to trafia do osób, których działalność naukowa, publicystyczna lub dokumentalna wnosi nową jakość do opowieści o historii Polski – powiedział. Patronem nagrody jest prof. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zginął 10 kwietnia 2010 w wyniku katastrofy polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

- Ten konkurs jest najstarszym w Polsce po 1989 roku i stał się już tym najbardziej prestiżowym w naszym zawodzie – mówiła podczas konkursu Jolanta Hajdasz, prezes SDP. - Pokazuje on trendy w dziennikarstwie, a wspólnym mianownikiem zgłaszanych prac jest zawsze to, iż autorzy nagrodzonych prac z reguły tworzą swoje dzieła, wychodząc poza zwykłe zawodowe obowiązki i na pewno każdy z nich traktuje swoją pracę jako powołanie, a nie tylko zawód. Bardzo często nagradzane prace to tematy, na które autorzy pracują wiele lat, w których autorzy odkrywają sprawy nieporuszane w innych mediach.

Marek Rudnicki, otrzymując nagrodę, przypomniał słowa Józefa Piłsudskiego o tym, że naród, który nie szanuje swojej historii, nie zasługuje na miano narodu. Publikacja "Mgła spowija niepamięć" dotyczyła do dziś nieodkrytego miejsca zamordowania dwóch tysięcy polskich wojskowych w Darnicy w Kijowie. Oparta była o relację jedynego świadka tego mordu, do którego dotarł autor.

Gala wręczenia nagród odbyła się 20 kwietnia 2026 r. w Warszawie. I Nagrodę im. Janusza Kurtyki otrzymał Jarosław Wróblewski – za artykuły „Urodziłam się w więzieniu” publikacja Biuletyn Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL „Rakowiecka 37”, „Druk wolnego słowa zaczął się w Lublinie” publikacja Biuletyn Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL „Rakowiecka 37”. II Nagrodę im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej otrzymali ex aequo Marek Rudnicki – za artykuł „Mgła spowija niepamięć”, publikacja 29 grudnia 2025 r. w „Pryzmat Literacki” nr 6/2025 oraz Aleksandra Fudala – za film dokumentalny „Dla nas wojna nie skończyła się w 1945 r.”, oddanie do emisji grudzień 2025, TVP Historia w TVP S.A. w likwidacji.©℗

