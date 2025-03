Maluchem przez Świat. Niezwykły fiat 126p w Muzeum Techniki w Szczecinie [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Maluchem przez Świat w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Fot. Piotr Sikora

W niedzielę do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie trafił wyjątkowy fiat 126p. Jego właściciel to Piotr Kasper, tiktoker z kanału „Maluchem przez świat”.

Piotr Kasper przez ostatnie 5 lat przejechał tym autem ponad 300 tysięcy kilometrów. Odwiedził nim 17 krajów.

Tiktoker napisał w mediach społecznościowych: "Nasz maluch niejednokrotnie pokazał, że potrafi świetnie dorównać współczesnej motoryzacji! Zdobywał szczyty oraz przemierzał odludne i trudnodostępne zakątki Europy. W tym czasie połączył setki tysięcy ludzi bez względu na wiek, język, kolor skóry czy poglądy. Wspólne wyjazdy na zloty i inne wydarzenia motoryzacyjne czy charytatywne, nie tylko w całej Polsce ale i w Europie pokazały że nasz maluch w dużej mierze przyczynił się do rozwinięcia pasji do starej polskiej motoryzacji w młodszych pokoleniach. Dzięki aplikacji TikTok nasz maluch stał się najbardziej rozpoznawalnym Fiatem 126p. Jego poczynania śledzi blisko 100 000 użytkowników".

A dlaczego PIotr Kaspar zdecydował się przekazać samochód szczecińskiej instytucji? Oto wyjaśnienie: "Z tego względu że prace nad drugim Fiacikiem dobiegły końca, pomyślałem że z pewnością będę poświęcał dużo mniej czasu dla naszego weterana, szkoda by było aby maluszek się marnował w stodole, więc postanowiłem o tymczasowym przeniesieniu go do Szczecina i umieszczeniu na wystawie Muzeum Techniki, dzięki czemu nadal będziecie mogli zobaczyć "tiktokowego" maluszka i przy okazji poznać jego bogatą historię!".

Maluch będzie dostępny w muzeum do połowy maja.©℗

(as)

Film: Piotr Sikora