Małe nacięcie, wielki efekt. 17-latek od razu odczuł poprawę

To pierwsza w Polsce taka operacja wykonana na oddziale dziecięcym publicznej placówki. Nowością jest również wykorzystanie dwuportowego endoskopu.

Powodzeniem zakończyła się operacja dyskopatii u 17-letniego pacjenta, przeprowadzona przez specjalistów z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej szczecińskiego szpitala "Zdroje": doktor Patrycję Ogrodowczyk i doktora Pawła Małasiaka. Zoperowany pacjent natychmiast po wybudzeniu poczuł się lepiej.

REKLAMA

- Dzieci i młodzież zazwyczaj operuje się na oddziałach dla dorosłych – tłumaczy doktor Ogrodowczyk. – Nasz pacjent cierpiał z powodu rwy kulszowej lewostronnej z zaburzeniami czucia w nodze z powodu dyskopatii lędźwiowej. Zastosowana metoda daje dużo większy komfort niż tradycyjna – inwazyjność zabiegu jest mniejsza z powodu mniejszego nacięcia i ograniczenia uszkodzenia tkanek. Co za tym idzie, rana szybciej się goi, ryzyko powikłań jest mniejsze, a na koniec zostaje naprawdę mała blizna.

Endoskopia dwuportowa (z jednej strony znajduje się kamera, a z drugiej narzędzia) może być wykorzystana również do innych operacji, takich jak usuwanie guzów czy wykonanie stabilizacji.

Zoperowany w Zdrojach 17-latek tak bardzo odczuł poprawę swojego stanu, że przed nadmiernym ruchem musiał go powstrzymywać personel medyczny.

(sag)

REKLAMA