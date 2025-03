Małe gesty mają wielką moc. Licealistki z myślą o podopiecznych hospicjum

Ponad sto toreb zawierających artykuły higieniczne – m.in. chusteczki, kremy, szczoteczki do zębów, szampony, żele pod prysznic, a także kolorowanki i inne drobiazgi trafią do podopiecznych Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Takie wsparcie przygotowała grupa uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Leonarda Piwoni w Szczecinie.

Projekt „Torby dobroci” dla rodzin pozostających pod opieką hospicjum to charytatywna inicjatywa mająca na celu wsparcie emocjonalne dla najmłodszych pacjentów, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami.

– Mali podopieczni hospicjów i ich rodziny przeżywają wyjątkowo trudne chwile, ten projekt ma za zadanie dodać im odrobinę radości w codziennym życiu – tłumaczy Matylda Styszyńska, jedna z organizatorek akcji. – Chcemy, aby dzieci czuły, że ktoś o nich myśli, by nie czuły się wyizolowane lub wykluczone ze względu na choroby.

Grupa siedmiu licealistek realizuje swój pomysł w ramach olimpiady Zwolnionych z Teorii. Najpierw w hospicyjnej fundacji rozeznały potrzeby jej podopiecznych. Potem do pomocy w przygotowaniu „toreb dobroci” zaprosiły mieszkańców miasta, m.in. organizując zbiórkę datków na portalu zrzutka.pl. Zakończyła się sukcesem. To już druga edycja projektu, rok temu licealistki wsparły w ten sposób pacjentów szczecińskiego szpitala przy ul. Unii Lubelskiej.

– Projekt „Torby dobroci II” to inicjatywa, która realnie pomaga rodzinom hospicyjnym – podkreśla Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. – Każda torba to nie tylko symbol wsparcia, ale przede wszystkim zestaw niezbędnych rzeczy dla podopiecznych hospicjum i ich bliskich. To małe gesty, które mają wielką moc.

Torby z prezentami trafiły już do hospicyjnej fundacji. Jeszcze przed świętami zostaną dostarczone jej podopiecznym.©℗

(K)