Majówka a płatne parkowanie

Podczas majówki na wszystkich miejskich płatnych parkingach dniem bez opłat jest 2 maja. Natomiast 1 i 3 maja w godz. 8-22 opłaty za postój obowiązują na Starym Mieście.

REKLAMA

W piątek 1 maja nie płacimy za postój w SPP i na PPN-ach (z wyjątkiem PPN Dolny Taras), opłaty za postój obowiązują w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz na PPN Dolny Taras.

W sobotę 2 maja parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych jest bezpłatne.

W niedzielę 3 maja nie płacimy za postój w SPP i na PPN-ach (z wyjątkiem PPN Dolny Taras), opłaty obowiązują w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz na PPN Dolny Taras.

- Przypominamy, że w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i na PPN Dolny Taras postój jest płatny we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8 do 22 (z wyjątkiem 2 maja 24 i 31 grudnia) - podkreśla Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

REKLAMA